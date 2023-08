Jak si užít poslední srpnový víkend? Máme pro vás pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Ekofarma Jana Hořáka v Janovicích u Rýmařova pořádá Den otevřených dveří. | Foto: DENÍK/Zuzana Kyselová

BRUNTÁLSKO

Soumrak nad Sovincem a noční prohlídky

KDY: sobota 26. a neděle 27. srpna

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poodhalte různá tajemství a záhady největšího moravského hradu založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců. Po oba poslední prázdninové víkendové dny se můžete těšit na netradiční prohlídky hradu a navštívit tajemná zákoutí hradu. Tato akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně počasí jsou netradiční prohlídky přesunuty do interiéru hradu a na ochozy, mezi prohlídkami Vás bude čekat mnoho překvapení, vstoupení šermířů, alchymistů a mnohem víc. Návštěvníci se dozví i zajímavosti z tajemné, možná i temné, minulosti hradu Sovinec, zažijí bádání v alchymistické dílně a mnoho dalšího.

Den otevřených vrat na kofarmě

KDY: sobota od 10 do 18 hodin

KDE: Ekofarma Jana Hořáka, Janovice u Rýmařova

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Farma se nachází v malebném prostředí Jeseníky a zabývá se především chovem a prodejem skotu. Horské přírodní prostředí je ideální pro chov plemenných býků. Od roku 2011 na farmě funguje také bourárna masa, kde si můžete zakoupit vyzrálé hovězí maso z vlastní produkce. Den otevřených vrat u příležitosti 30 let založení farmy návštěvníky seznámí nejen s chodem farmy, ale připraven bude i doprovodný program s komentovanými prohlídkami a ukázkami zemědělské techniky pro malé i velké. Od 11 hodin to bude dále například bubenická dílna s Ivo Batouškem, od 14 hodin Bubenická show Jumping Drums, od 16 hodin Romaryo. Kromě hudby a programu bude připraveno také občerstvení a prodej masa.

Chovatelská výstava v Chomýži

KDY: Sobota 26. srpna od 8 do 18 hodin, neděle 27. srpna od 8 do 15 hodin

KDE: chovatelský areál v Chomýži, Krnov

ZA KOLIK: děti 10 Kč, dospělí 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Máte chuť vyrazit za chovateli v nejbližších dnech? Český svaz chovatelů Krnov-Chomýž pořádá oblastní výstavu drobného zvířectva, která se uskuteční o víkendu v chovatelském areálu. Ten je hned v sousedství fotbalového hřiště v Chomýži. Králíky, drůbež, holuby a další zvířectvo zde můžete nejen obdivovat, ale také si je zakoupit. Návštěvníkům budou k dispozici zkušení chovatelé, kteří rádi vysvětlí, jak se při hodnocení boduje vzhled zvířat nebo jaké pravidla mají soutěže holubářů.

Cyklojízda za dobrotami

KDY: sobota 26. srpna od 9 hodin

KDE: Městské sady Opava a Petrův rybník Krnov

PROČ PŘIJÍT: Sobotní cyklojízda Do Opavy za Fidorkou, do Krnova za Kofolou představuje tradiční akci. Z opavských Městských sadů a od krnovského Petrova rybníka vyjedou v 9 hodin cyklisté na svou každoroční jízdu po cyklostezce 55, která bude plná zajímavých stanovišť i atrakcí nejenom pro děti. Tato akce se koná v rámci Opavského zábavného léta.

OPAVSKO

Pestrá Hradozámecká noc

KDY: sobota 26. srpna

KDE: zámky Hradec nad Moravicí a Raduň

PROČ PŘIJÍT: Další klasickou nabídku letošní prohlídkové sezóny představuje populární Hradozámecká noc, do které se oba zámky zapojí. Raduňský nabídne od 15 hodin hru Kočovné divadelní společnosti s názvem Vzpoura vařeček a od 18 hodin netradiční prohlídky s detektivní zápletkou, jejíž součástí budou přímo návštěvníci. Oranžérie bude přístupná až do večerních hodin a program končí ve 22 hodin. Na zámku Hradec nad Moravicí bude mít Hradozámecká noc podtitul Jiné časy aneb Večer v elegantním stylu první republiky a bude plný módy, hudby a elegance. Od 18 do 22 hodin zajistí každých dvacet minut mimořádné prohlídky, ve kterých se návštěvníci vydají po stopách posledních majitelů hradeckého zámku a projdou se jejich životními příběhy. Do doby první republiky je zavedou rodinné fotografie knížecí rodiny, módní doplňky, hrané scénky a tančírna, zámecké nádvoří ovládnou ukázky tanců Lindy Hop a Charleston, spojené s workshopy.

Krásná auta a pochod kolem Herličky

KDY: sobota a neděle 26. a 27 srpna

KDE: zámek a náves u lípy, Neplachovice

PROČ PŘIJÍT: Pod názvem ELIMINATED se v sobotu ukrývá exkluzivní sraz vozidel, která od 17 hodin potěší v atraktivním zámeckém prostředí milovníky automobilů. Nabídne jim upravená auta s jedinečnými detaily a technickými vychytávkami. Odpočinková zóna bude vybavena vodními dýmkami a dalšími zábavnými prvky, občerstvením a živou hudbou. Oblíbená akce příznivců Nordic Walkingu s názvem 100 x kolem Herličky v neděli znovu přiláká chodce všech věkových kategorií ke zdravému pohybu. Dostaví se vyzbrojeni hůlkami a svou účastí pomohou překonat dosavadní rekordy. Startovat mohou od 15 do 17 hodin.

Odpust odstartuje už v pátek

KDY: pátek 25. až 27. srpna

KDE: areál Mezivodky, Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Odpust přivede po roce do města zpátky programy pro děti i dospělé. Sérii zahájí v pátek od 18 hodin hudební nadílka. Úvodní část zajistí skupina Majzlík a po ní Candle Sauce a Nagauč. Sobota potěší hudební fandy od 16 hodin koncertem Golden Hils, v 18 hodin vystoupí známý opavský zpěvák P.E.T.R a po něm zahraje Raego. Programovou část uzavře DJ Baluum který bude pouštět hudbu až do 02 hodin. V neděli přijde ve 14 hodin za dětmi klaun Hopsalín, od 15.30 hodin bude vyhrávat Slezská kapela, kterou pak vystřídá skupina Kamélie a Prajzský výběr. Od 22 do 02 hodin bude návštěvníkům pouštět hudbu DJ Honza Gavelčík.

TIPY Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ve Zlatých Horách se bude rýžovat zlato

KDY: od pátku 25. do neděle 27. srpna

KDE: Zlatokopecký skanzen Zlaté Hory

ZA KOLIK: startovací poplatek za účast v soutěži: dospělí 300 Kč, veteráni (60+) a junioři (12-16 let) 200 Kč, děti do 12 let 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zlatokopecký skanzen bude o víkendu hostit už 28. ročník soutěže O putovní zlatou pánev starosty Zlatých Hor. Program otevře v pátek 25. srpna od 18:30 hod. koncert kapely Nylony Jail. Během pátečního podvečera a sobotního rána (8 – 9:30 hod.) se mohou také zájemci registrovat do soutěže. Její základní kola jsou na programu v sobotu od 13 do 18 hodin. Ještě předtím se od 10 hodin budou konat základní kola Šťourova memoriálu a Memoriálu Karla Kozluka. Od půl sedmé večer přítomným zahraje šumperská country kapela Holátka. V neděli od 9 do 12 hodin budou finálová kola všech soutěží s vyhlášením výsledků. Návštěvníci si mohou vyzkoušet školu rýžování zlata, čekat na ně bude doprovodný program i bohaté občerstvení.



Hrady.cz na Bouzově

KDY: pátek 25. (od 15:30) a sobota 26. srpna (od 10:30)

KDE: areálu na louce v podhradí na okraji Bouzova

ZA KOLIK: pá+so 1750 Kč předprodej / 1900 Kč na místě,pá 1000 Kč předprodej / 1100 Kč na místě, so 1100 Kčpředprodej / 1200 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: největší letní festival v Olomouckém kraji s hvězdami tuzemské scény, na dvou podiích pod hradem Bouzov to během dvou dnů rozjede například Gaia Mesiah, Anna K., Kryštof, Dymytry, Mirai, No name, Wanastowi vjeci či Kabát.



Festival vojenských dechovek v Olomouci

KDY: pátek 25. (od 16:00) a sobota 26. srpna (10-12:30)

KDE: Horní náměstí Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival vojenských dechových hudeb rozezní opět Horní náměstí v Olomouci. Program zahájí v pátek odpoledne vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš, v chrámu sv. Mořice poté zahraje vojenská hudba Ängelholm ze Švédska, večer se pak u Trojice rozezní koncert Vojenské hudby Olomouc se sólistou Janem Smigmatorem. Hlavní program v sbotu dopoledne nabídne show vojenského orchestru Ozbrojených sil Chorvatska, Vojenské hudby Banská Bystrica s Čestnou stráží prezidentky Slovenska, Vojenské hudby Olomouc, Vojenské hudby Ängelholm ze Švédska a vojenské hudby Bagad de Lann-Bihoué z Francie. Nebudou chybět vystoupení mažoretek či ukázky bojového umění.

OSTRAVA

Mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě

KDY: sobota 26. srpna od půl jedné

KDE: Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí již na pětadvacátém mezinárodním setkání jízdních policií bude opět k vidění jedinečná souhra policejního koně a jezdce, stejně tak jako jejich připravenost pro plnění náročných úkolů při zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Českou republiku budou na této akci reprezentovat týmy Městské policie Ostrava a Městské policie Praha, dále jízdní oddíly Policie České republiky z Brna, Zlína a Liberce. Ze zahraničí se představí dva zástupci jízdní policie z Polska, po jednom týmu pak startují zástupci Německa a Slovenska. K vidění bude celkem dvacet sedm koní a dvacet sedm jezdců. V letošním ročníku dominují opět ženy. Startovat bude celkem čtrnáct žen a třináct mužů. Jezdci se představí v celkem třech startovních disciplínách. První disciplínou bude tzv. cross parkur, kdy cílem bude dokončit trasu složenou z překážek v členitém terénu v co možná nejkratším čase. Při druhé soutěži, tzv. zrcadlovém skákání, se vždy dvojice jezdců utká mezi sebou na dvou identických parkurech. Poslední a zároveň nejtěžší bude speciální „policejní“ parkur pro služební koně, který obsahuje řadu záludných a rušících překážek, se kterými se jezdci i koně mohou setkat v reálné situaci při výkonu služby. Pro diváky bude rovněž připraven doprovodný program v podobě ukázky čtyřspřeží starokladrubských koní a ukázky výcviku služebních psů, které zajistí strážníci-kynologové Městské policie Ostrava. Pro nejmenší návštěvníky bude dispozici bude laserová střelnice, kreslení a kvízy. Chybět nebude ani ukázka výstroje a výzbroje strážníků.

Benefiční jízda Kolečko spojuje

KDY: neděle 27 srpna od 10 do 17 hodin

KDE: areál U Cementárny, Ostrava

ZA KOLIK: startovné děti do 15 let 150 Kč, dospělí 250 Kč, týmy 1200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letošní již šestý ročník benefiční jízdy Kolečko spojuje letos podpoří nejen Marušku Kučerovou, která se statečně pere s dětskou mozkovou obrnou, ale i další. Zbylých 50 % získaných financí bude rozděleno dle preferenčních hlasů účastníků mezi participující neziskové organizace pečující a pomáhající lidem s různými druhy handicapu. Sportovní nadšenci, kteří chtějí pomoci dobré věci, se mohou na trasu vydat na inline bruslích, koloběžce, handbiku i invalidním vozíku. Oficiální zahájení benefiční jízdy je plánováno na 11 hodin a probíhá nepřetržitě do 16 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání finančního výtěžku je plánováno na 17 hodin. Poslední prázdninovou neděli si tak účastníci mohou zpříjemnit nejen sportem, ale zároveň i dobrým pocitem z toho, že pomohou potřebným.

Velká žranice No. 4

KDY: 26. srpna od 10 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už počtvrté se bude před Pokladem v Porubě servírovat to nejlepší z regionálních lahůdek od burgerů, street food, přes exotické speciality až po tradiční kuchyni na naší akci Velké žranice. Na své si přijdou i vegetariáni či milovníci sladkých dobrot. Nebudou chybět osvěžující drinky, regionální pivovary, výběrová káva, čaje a nově i vodní dýmky. A těšte se na pořádně vypečenou gastro stage – cooking show, koncerty.

HIP HOP žije

KDY: sobota 26. srpna od 17 hodin

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 449 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se zřejmě o největší rapovou událost v Ostravě. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty česko-slovenských rapových es, jména jako je Ektor, Separ, Yzomandias, Nik Tendo a další.

NOVOJIČÍNSKO

Oderské Dožínky

KDY: sobota 26. srpna, od 13 hodin

KDE: zámecký park, Odry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve 13 hodin vyrazí dožínkový průvod od ZŠ Komenského k náměstí k radnici, odtud ke kostelu a do zámeckého parku, kde bude bohatý program. Vystoupí: FS Jagár a Divadlo Sputnik z Havířova, MS Kunovice, FS Vrtek a CN Gizdi, ŽS Píseň, SLPT Javorník, CM Pomněnka, Lentilky, MS Odry, DH Oderské chasy, TS Juch, CN Odera, CM Živica, CM Cérky, DFTS Stužky a Věnečky a další.

Frenštátské slavnosti – folklorní festival

KDY: sobota 26. srpna, od 12.30 hodin

KDE: amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm/Trojanovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční folklorní festival s mezinárodní účastí souborů ze Slovenska a Číny. Sobotní program zahájí v 12.30 hodin folková skupina Galerie, v 13.30 hodin bude slavnostní zahájení. V doprovodném programu bude Valachiáda, malování keramiky, malování na obličej, pískování. Vystoupením na Horečkách bude předcházet páteční vernisáž výstavy prací základních škol v prostorách frenštátského kulturního domu, která začne v 16.30 hodin. Na sobotu organizátoři zajistili svozový autobus zdarma - odjezdy ze škvárové plochy naproti prodejny Albert ve Frenštátě p. R., časy odjezdů: 12.30, 13.30, a 19.30. Lanovka na Horečkách bude v provozu od 11 do 21 hodin.

Bartolomějský večer

KDY: sobota 26. srpna, od 16 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pouťový víkend v Kopřivnici nabídne v sobotu hudební odpoledne plné zábavy a hudby různých žánrů. V 16 hodin zahájí Ivan Mládek Banjo Band, po něm obsadí koncertní louku v parku Fredy & Krasty, Vesna a R.U.M. Rock Band.

Pouťová neděle

KDY: neděle 27. srpna, od 14 hodin

KDE: Sad Dr. E. Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pouťový víkend v Kopřivnici pokračuje v neděli opět hudebním odpolednem. Ve 14 hodin vystoupí skupina Koňaboj, v 16 hodin stanou na koncertní louce v parku Neřež Trio a Lenka Szabó Hrůzová.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Setkání modelů letadel

KDY: sobota 26. a neděle 27. srpna od 9.30

KDE: letiště v Místku, Bahno

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pro všechny milovníky modelářství a létání je zde 23. ročník setkání modelů letadel pod záštitou Pobeskydského aviatického a Pobeskydského modelářského klubu. Zábava pro děti, občerstvení na místě.

Augustiada 2023

KDY: sobota 26. srpna

KDE: Family park Olešná, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 245 - 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hudební festival zve na jména, jako Portless, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, Kamil Střihavka, Byma Band a další.

Den obce Bukovec aneb Plackový festival

KDY: sobota 26. srpna od 14 hodin

KDE: areál Obecního úřadu v Bukovci

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Den obce i plackové hody s bohatým kulturním doprovodným programem.

KARVINSKO

Café Musique

KDY: pátek 25. srpna od 18 hodin

KDE: kavárna Centrum Karviná

ZA KOLIK: zdarma, vhodná rezervace stolu předem

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Drumreakerz, tedy ojedinělé spojení karvinského DJ Djedy Lebedy a bubeníka Kobylky.

Představení Krzywy kościół v kulisách šachty

KDY: sobota 26. a neděle 27. srpna

KDE: areál dolu Barbora, Karviná 2

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Přímo v kulisách bývalého dolu Barbora si mohou lidé vychutnat představení polské scény Těšínského divadla s názvem Kryzwy kościół (Šikmý kostel). Prodej vstupenek v pokladně divadla na náměstí ČSA v Českém Těšíně, na webu tdivadlo.cz a také v infocentrech se sítí Colosseum Ticket. Těšínské divadlo hned dvěma mimořádnými reprízami v mimořádném prostředí obohatí program prázdninové akce Léto na Barboře.

Chovatelská výstava v Dolní Lutyni

KDY: 26. a 27. srpna 2023 (so 9 – 18, ne 9 – 14.30 hodin)

KDE: Dolní Lutyně, areál Jiřinka

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Výstava drobných chovných zvířat, domácí kuchyně, čepované pivo, prodej kuřic, krmiva, chovatelských potřeb. Atrakce pro děti. Hitem letošního ročníku je ukázka králičího hopu.