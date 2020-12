KDY: středa 9. - sobota 12. prosince od 10 do 18 hodin

KDE: Hlavní náměstí, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte si vychutnat magickou předvánoční dobu na adventní trhy do Krnova, které proběhnou od středy do soboty od 10 do 18 hodin na Hlavním krnovském náměstí. Můžete zde nakoupit dárky či se jen inspirovat nebo s dětmi pak hledat na náměstí ukryté andílky.