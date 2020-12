Tip na čtvrtek 10. prosince: Výstava o životě Učitele národů

Zavítejte opět do muzea, konečně už můžete. Právě to bruntálské otevřelo v úterý, 8. prosince a vy si tak můžete projít výstavu věnovanou výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského.

Výstava věnovaná Učiteli národů | Foto: archiv Muzea v Bruntále

KDY: do 3. ledna 2021

KDE: Muzeum Bruntál, Zámecké náměstí 7

ZA KOLIK: plné vstupné 30, snížené 15 korun Součástí výstavy je také unikátní soukromá sbírka slabikářů z celého světa a ukázka dobové školní třídy. Otevřeno je denně od 9 do 16 hodin, kromě pondělků.