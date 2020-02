KDY: v neděli 23. února v 17. 30 hodin

KDE: Krnov, pedagogická škola Jiráskova 1a.

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Čapkova hra o sedmi obrazech je nositelem myšlenky, že současný svět je sice špatný, ale každý pokus jej změnit je marný. Je to hra v níž se autoři dostali do slepé uličky. Adam zničí svět, a proto mu Boží hlas dá za trest úkol: stvořit nový. Nejprve na zkoušku stvoří blechy a poté Evu, která jím opovrhuje. Tak stvoří muže – nadčlověka Milese. Ten chce zase s Adamem bojovat. Když Adam odmítne, Miles se urazí a odchází do hor. Stvoří pro sebe ženu Lilith, která ho svým švitořením ruší při práci. Adam touží po někom sobě rovném, vytvoří tedy Alter Ega. Přijďte se podívat jak to dopadne v neděli 23. února v 17, 30 hodin „na stodvojku“ v budově SPgŠ a SZŠ Jiráskova 1a.

Hrají:

Adam – Alexandr Blaho

Alter ego – Pavel Fojtek

Eva, lid, jeptiška – Marta Černá

Lilith, masa, jeptiška – Nikol Izaiaszová

Chiméra, lid, zmetek – Hana Musilová

Nadčlověk, hlídač – Adam Růžička nebo Jakub Šperl

Hlas Boží – Ladislav Steininger