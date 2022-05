Od chvíle, kdy se Alexander Skarsgård na televizních obrazovkách objevil jako sexy upír s vikinskými kořeny, se musí denně potýkat se zástupy fanoušků. A na rozdíl od jiných herců to neznamená jen fotku a podpis. Dodnes ho stoupenci Erica Northmana žádají, aby je kousl. Oddanost některých fanoušků tak úplně nechápe (i když on sám prý jako malý neméně náruživě miloval Jessicu Lange v Tootsie) a přísahal, že podobné žádosti nikdy nevyhověl. Popularita mu ani po letech nepřirostla k srdci.

Když mu bylo mu třináct, po pěti letech strávených před kamerou, kvůli přemíře pozornosti s hraním skončil. „Byl jsem v tom období, kdy se z kluka stává muž. Snažil jsem se vyznat sám v sobě. A nedokázal se vyrovnat s tím, když mě lidi na ulici poznávali, když o mně psali v novinách nebo mluvili v televizi.“ Nakonec volání genů přece jen neodolal, ale i teď se snaží žít tak normální život, jak jen to jde.

Otec nudista

Alexander Johan Hjalmar Skarsgård je nejstarší z osmi dětí švédského herce Stellana Skarsgårda. Kromě něj se herectví věnují i tři z jeho bratrů, takže není pochyb o tom, kde se jeho talent vzal. Vyrůstal stejně jako jeho starší sourozenci v uvolněné atmosféře sedmdesátých let. „Vychovávala mě celá komunita umělců. Bylo to dost divoký. Všude se povalovaly nelegální látky, lidi byli opilí. Obklopovalo mě tolik lásky.“ Dětství v bohémské domácnosti tak na jedné straně znamenalo, že musel svým kamarádům a později i přítelkyním vysvětlovat, proč jeho slavný otec chodí doma nahý se skleničkou v ruce. Zároveň si ale nemohl stěžovat na nedostatek tvůrčí svobody.

Nezáleželo na tom, čemu se právě rozhodl věnovat, rodiče ho pokaždé podpořili. Jediný jejich požadavek byl, aby ho to, co dělá, činilo šťastným. Další nezanedbatelnou výhodou bylo, že jejich dům byl neustále plný inspirativních lidí. A jeden takový nabídl Alexanderovi jeho první roli. Na návštěvě u nich byl kamarád jeho otce, režisér, který náhodou sháněl asi sedmiletého kluka do svého filmu Åke a jeho svět. Zeptal se Alexandera, jestli by to chtěl zkusit. On řekl, proč ne, a tak začala jeho kariéra.

Dovolená s bonusem

Po osmileté pauze, kdy se snažil přijít na to, co se svým životem – vyzkoušel vojenskou službu i studium v Anglii, mu došlo, že se asi na nic jiného než herectví přece jen nehodí, a přihlásil se na Marymount Manhattan College. Vydržel tam jen půl roku, ale to stačilo, aby se ujistil, že je na správné cestě. Po návratu do Stockholmu se do hraní pustil naplno. Postupně se objevil ve filmu, televizi i na jevišti. Ve Švédsku už měl slušně rozjetou kariéru, když se rozhodl vyrazit na dovolenou za otcem do L. A. Z plánovaného povalování u bazénu rychle sešlo, když mu otcův agent, který se tam právě taky náhodou vyskytoval, nabídl, jestli by neměl zájem o konkurz na film s Benem Stillerem.

Řekl si, že to bude dobrá historka pro kamarády doma, a kývl na to. Pár dní na to mu volali, že roli dostal. Zaplatili mu letenku první třídy, poslali pro něj na letiště řidiče a on si myslel, že takhle snadné to bude mít v Hollywoodu vždycky. Netrvalo dlouho a zjistil, jak moc se pletl. Ale to první velké natáčení si užil. „Projížděli jsme se v džípu po Broadwayi, zpívali Wake me up od Wham a prostě blbli. Nemohl jsem věřit vlastnímu štěstí – dělám tohle, a oni mi za to ještě platí?“ I když se na plátně ve výsledku objevil jen na pár vteřin, Zoolander mu změnil život. Chtěl víc, ale musel si počkat. Trvalo tři roky, než získal další roli.

Osudová role

Střídavě žil v Los Angeles a ve Stockholmu. V Americe chodil po konkurzech, ve Švédsku vydělával, aby měl pár následujících měsíců v L. A. z čeho žít. Pokaždé, když narazil na zajímavou roli, vyfoukl mu ji někdo známější. To platilo, než přišla minisérie Generation Kill o válce v Iráku. Režisér chtěl dosáhnout co největší autenticity, což by s hollywoodskými hvězdami šlo jen těžko, takže sáhl po neokoukaných tvářích, a Alexander Skarsgård díky tomu dostal svou první velkou příležitost. Kvůli ní ale málem propásl jiný seriál, kterému vděčí za všechny další role své kariéry.

Právě točil v Africe, kde měl zůstat ještě další dva měsíce, když mu zavolal producent Pravé krve. Natáčení upírského seriálu mělo začít už za měsíc, takže hovor skončil zklamáním pro obě strany. Osudu se ale zřejmě představa charismatického Švéda coby upírského šerifa zalíbila, protože pár dní na to vstoupili scenáristi do stávky a začátek natáčení se musel posunout. „Díkybohu za stávku scenáristů! Díky ní jsem mohl dokončit Generation Kill a stát se Ericem Northmanem.“