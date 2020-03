Když byla Meghan Markle ještě malá holka, toužila stát se herečkou. Její rodiče nebyli chudí, neměli ale ani na rozhazování. Meghan byla od dětství vedena k práci, a protože byla talentovaná, rozhodla se chytit příležitost za pačesy. Od pěti let navštěvovala řadu soukromých škol, počínaje Hollywood Little Red Schoolhouse, poté ve dvanácti římskokatolickou dívčí školu Immaculate Heart High School v Los Angeles a v roce 2003 absolvovala Severozápadní univerzitu, kde studovala divadelní umění. Krátce poté začala pracovat na americkém velvyslanectví v Buenos Aires.

První větší herecké příležitosti přišly v roce 2010, kdy se objevila ve filmech Dostaň ho tam a Nezapomeň na mě. Když začala randit s princem Harrym, její život se od základů změnil. Dostala se pod drobnohled médií a na povrch začaly vyplouvat věci z její minulosti. Jedna z nich byla, že natočila několik žhavých scén v seriálu Kravaťáci, kde ztvárnila postavu Rachel Zane. Bouřlivě se propíral i její problematický vztah s otcem a stíhání jejího bratra za nedovolené ozbrojování. A královnu nepotěšila ani tím, že už byla jednou vdaná a rozvedla se.

Královská svatba Harryho a Meghan:

Marnotratná vévodkyně Meghan

To vše ale v důsledku nebylo nic proti tomu, co následovalo, když se definitivně zařadila mezi členy královské rodiny. Ač na jedné straně pomáhala chudým, na druhé si dokázala pořádně vyhodit z kopýtka. Britské listy po narození malého vévody neopomněly připomenout, že Meghan se ve finanční otázce nechová úplně tak, jak se na vévodkyni sluší. Dokázala roztočit částky v řádu desítek milionů korun, které však nešly z její kapsy, ale z kapes daňových poplatníků.

Navzdory pokročilému těhotenství si zaletěla do své rodné Ameriky na takzvanou baby shower party, kam sezvala své nejlepší kamarádky, a částka za týdenní cestu se vyšplhala až na jedenáct a půl milionu korun. Přestože šlo o soukromou cestu a herec George Clooney prozradil, že její část hradil, Britové nezůstali v klidu. Na internet totiž unikly účtenky z večeří a večírků a oheň byl na střeše.

Odvážná Kate Middleton

Pozadu ve skandálech, i když mnohem menších rozměrů, nezůstává ani královnina druhá snacha Kate Middleton, manželka prince Williama. V roce 2012 se ve francouzském magazínu Closer objevily její nahé fotky, na kterých ukazuje bradavky. Byly pořízeny na terase zámečku v Provenci, kde si s Williamem užívala dovolenou.

Kate bezstarostně odhodila při opalování vrchní díl plavek, jenže pohotový paparazzi nelenil a pořídil několik jejích snímků, které byly následně uveřejněny hned v několika britských bulvárních časopisech.

Milovaná Diana Spencer

Není snad nic, co by se o jejím životě nevědělo. Prošla si mnoha vzestupy a pády, a jak několikrát v různých dokumentech přiznala, i když se navenek usmívala, v hloubi duše se jí chtělo brečet. Osud k ní byl nemilosrdný už jako k malé holčičce. Žila v nefunkčním rodinném prostředí, kde byla nešťastná.

Den, kde se král vzepřel

Do dějin Británie se zapsal i král Eduard VIII., který po pouhých 325 dnech vlády abdikoval, a to kvůli dvakrát rozvedené Američance Wallis Simpson, s níž se chtěl stůj co stůj oženit.

„Vždy jsem se cítila jiná oproti ostatním, hodně izolovaná. Věděla jsem, že směřuju někam jinam, ale netušila jsem kam. Když mi bylo čtrnáct, řekla jsem svému otci: Vím, že si vezmu někoho, kdo je veřejně známý. Myslela jsem ale spíš to, že budu manželka nějakého velvyslance, ne však až tak vysoko postaveného,“ přiznala v třídílném dokumentu Diana: tragédie nebo zrada? Trpěla nejistotou, která vedla až k sebedestrukci, a psychickými problémy, s nimiž se celý život snažila bojovat.

Svůj podíl na nich měl i princ Charles, ani ona se ale nevyhnula skandálu, když se zjistilo, že má poměr s armádním důstojníkem Jamesem Hewittem, ač byla stále provdána za Charlese. Diana měla také údajně tajný románek s pákistánským chirurgem Hasnatem Khanem. Měla ho dokonce propašovat do Kensingtonského paláce v kufru auta majora Paula Burrella. To se ovšem nikdy neprokázalo.

Osudným se jí stal další vztah, s Dodim Al-Fayedem. Novináři ji pronásledovali po celém světě, a to i 31. srpna 1997 při odjezdu ze společné večeře, kdy po havárii oba zemřeli. Diana rebelovala, i co se týče královských tradic. Během svatby s Charlesem se rozhodla vynechat část tradičního slibu, který říká, že bude prince „poslouchat“. Její rozhodnutí bylo vnímáno jako kontroverzní přerušení tradice královských svateb a královnu tehdy rozčílilo.

Nerozhodný princ Charles

Koneckonců ani nejstarší syn britské královny Alžběty II. Charles nemá úplně čisté svědomí. V roce 1971 se na zápasu póla seznámil s Camillou Shand. Začali spolu chodit, ovšem Camilla nebyla shledána jako vhodná matka princových dětí, a tak jim byl sňatek zakázán. O dva roky později se Camilla vdala a přijala jméno Parker Bowles. Princ si poté v roce 1981 vzal za manželku Dianu Spencer. Jak později vyšlo najevo, dál udržoval vztah s Camillou, což nakonec vedlo v roce 1996 k rozvodu s Dianou.

Britové mu jeho náklonnost ke Camille dlouho nemohli zapomenout. Na milost ho vzali, až když si ji v roce 2005 vzal za manželku. Ani Charlesův mladší bratr Andrew a jeho bývalá manželka Sarah Ferguson nejsou žádná zlatíčka. Manželství jim vydrželo deset let a mají spolu dvě dcery, princezny Beatrice a Eugenii. Sarah řečená Fergie je potížistka a žena opředená skandály a její bývalý manžel, princ Andrew, známý sukničkář, figuruje v sexuální aféře miliardáře Jeffreyho Epsteina, který nedávno za podivných okolností zemřel ve vazbě. Sama Alžběta II. je za svého manžela, prince Philipa, vdaná třiasedmdesát let a na rozvod asi ani nepomysleli. Další generace monarchie ale kráčí s dobou…

LUCIE VODÁKOVÁ