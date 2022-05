A je mezi nimi i spousta známých tváří. „Tedaaa, ty jsi neskutečná. Zlato a bronz! Pecka! Obrovská gratulace,“ chválila například herečka Alice Bendová. „Ty jsi nejvíc! Obrovská gratulace,“ radovala se zase moderátorka a herečka Patricie Pagáčová.

Sama Hana pak prozradila, komu patří za její úspěch největší poděkování. Jde o jejího trenéra a velmi dobrého kamaráda Martina Svobodu. Říká mu Nejka. „Ačkoli se zpočátku mé přípravě na soutěž bránil a snažil se mi to rozmluvit, nakonec mě v tom nenechal a za půl roku dokázal s mým tělem doslova zázraky. Trénoval mě denně od pondělí do pátku, byl tady každý den pro mě jako kouč a opora, vymýšlel zajímavé tréninky,“ vyzdvihla spolupráci s Nejkou. „Dokázal mě vyhecovat k výkonům, o kterých se mi ani nesnilo. Půl roku jeho času a energie, to mi věnoval a obětoval, a já mu za to zůstanu už navždy vděčná,“ doplnila.

Po celou dobu se dělila na sociálních sítích se svými příznivci, jak těžká cesta k víkendovému triumfu vedla. Ukázala například tvrdou dřinu v posilovně, kde jezdila se speciálními sáňkami, vzpírala s činkami či dělal jen shyb za druhým.

Její figura se tak postupně viditelně změnila. Zatímco dříve mohla být považována za kostmi chrastící silikonovou modelku z přehlídkového mola, nyní už je to hora svalů. To samozřejmě neuniklo ani pozornosti jejích kritiků. Například když se „nahoře bez“ pochlubila svým „pekáčem buchet“, tedy perfektně vyrýsovanými břišními svaly. „Nezajímá mě, jestli se to někomu líbí nebo ne, ať si každý nakládá se svým tělem po svém. Já po takové formě vždy toužila a jsem na ni pyšná,“ uvedla například pro web Vlasta.

Celou dobu ji ani neopouštěla dobrá nálada. „Ty buchty? Nemohli jsme se trenérem dohodnout, zda jsou s mákem nebo s povidly,“ usmívala se.

Pracovala i na své celkové vizáži, kdy si nechala prodloužit vlasy či se vzorně starala o svou pokožku. Přece jen na fitness soutěžích jde vyloženě s kůží na trh. „Už v pubertě mi mamča vtloukala do hlavy, že o svojí pokožku musím pravidelně pečovat a mazat se, jinak budu ve stáří scvrklá jako rozinka,“ usmívala se u fotky s mazáním.

1. ročník mezinárodní soutěže IFBB Mr. Universe Prague se uskutečnil v sobotu v prostorách pražského luxusního hotelu Hilton. Šlo o jeden z vrcholů jarní domácí sezóny a svou přípravu k tomuto vrcholu směřovalo mnoho českých závodníků, kteří si nechtěli nechat ujít jedinečnou příležitost zabojovat o některou z 32 Elite profesionálních karet.