KVÍZ: Herecké výkony i slavné hlášky. Bohušovo dědictví oslaví 30 let

V Brně, Olšanech a dalších jihomoravských lokalitách vznikla jedna z nejoblíbenějších českých komedií Dědictví aneb Kurvahošigutntag. V prosinci uplyne třicet let od chvíle, kdy byla uvedena do kin. Co víte o snímku režisérky Věry Chytilové v hlavní roli s Bolkem Polívkou coby vesnickým křupanem Bohušem Stejskalem, s nímž si osud pěkně pohrál?

Filmová komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992 | Foto: se svolením Space Films