Už jsem si zvykl, ale zpočátku jsem měl komplexy z našich skvělých tanečníků a jejich vypracovaných těl. Pak jsem si ale řekl, že stejně většinu času hraju dítě, tak je v pohodě, jak vypadám. Ale nějaká fyzička je určitě potřeba. Teď nás čekají první představení po StarDance, kde jsem fyzičku nabral, tak jsem zvědavý.

Hodláte zkušenosti ze StarDance zúročit?

Já ano, jen doufám, že i moje tělo. (smích)

Není to tak dávno, co jste se vrátil z dovolené. Bylo těžké se přeorientovat do pracovní polohy?

Co se týče tohoto projektu, tak úplně ne, ale čekají mě ještě další představení. Mauglího jsem hrál naposledy v říjnu, toho jsme jen oprášili. Navíc je to hodně hravé představení a hravě jsem se snažil trávit i dovolenou, tak se těším, jak nabytou energii zúročím.

Když jste na dovolené, úplně vypínáte, nebo jste spíš akční?

Preferuji aktivní odpočinek, ale učím se i vyloženě vypnout – mobil, hlavu i další věci. Ale jde mi to těžko. Když se mi to občas povede, je to skvělý.

Neláká vás odjet někam meditovat?

Byl jsem na jógových pobytech, ale nebyla to žádná hluboká meditace, spíš takové plynutí. Láká mě to.

V muzikálu Mauglí hraje Jan Cina už od roku 2013. Díky účinkování ve StarDance se teď může pochlubit svalnatou postavou. Muzikál se spoustou známých osobností uvádí Divadlo Kalich.



