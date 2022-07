Devětačtyřicetiletá americká herečka byla dle svých slov v podcastu Second Life pro pašování nevědomě zneužita ještě předtím, než si společně s Jimem Carreyem zahrála ve svém filmovém debutu Maska.

Zamilovaly se do režiséra: Které herečky spojily natáčení s láskou

K incidentu mělo dojít v devadesátých letech, když chtěla v Paříži pracovat jako modelka. Zatímco si v Americe vydělávala bez větších obtíží, ve Francii na tom byla s prací hůře. „Nedostala jsem ani jednu práci. Ve skutečnosti jsem asi byla něco jako mula, která převážela drogy do Maroka,“ svěřila se podle portálu Sky News.

Prohlídka na letišti

Při jednom z mála pracovních úkolů měla dle svých slov dostat zamčený kufr, ve kterém údajně mělo být její oblečení. Ten měla převézt z Paříže do Maroka. Když dorazila na letiště v Maroku, byla požádána, aby kufr otevřela. V té chvíli prý začala přemýšlet, že se ocitla v nebezpečné situaci.

Úřadům proto podle listu The Independent tvrdila, že nejde o její kufr a nezná jeho majitele. Herečka nyní říká, že měla štěstí, že k incidentu došlo v době, kdy letiště ještě neměla tak přísná bezpečnostní opatření. „Tohle byla moje jediná práce, kterou jsem v Paříži dostala,“ vtipkuje teď Diazová.

Blonďatá miliardářka

Krátce po tomto incidentu se jí podařilo prorazit v Hollywoodu. Po filmu Maska přišly další snímky jako Něco na té Mary je, Charlieho andílci nebo Gangy New Yorku. Diazová se díky nim stala jednou z nejznámějších hereček devadesátých let. Hvězdu na hollywoodském chodníku slávy získala v roce 2009.

Nyní pracuje na filmu Zpátky v akci, kde si zahraje společně s Jamiem Foxxem. Vyrábí jej společnost Netflix. Kvůli roli se vrátila z hereckého důchodu, do kterého odešla v roce 2014. Kromě toho je Diazová autorkou dvou knih o zdraví, The Body Book a The Longevity Book.

Britská královská rodina pod tlakem. Nová kniha odhaluje opravdové pikantnosti

V roce 2015 se provdala za kytaristu a zároveň zakladatele hudební skupiny Good Charlotte Benjiho Maddena a mají spolu jednu dceru, Raddix Maddenovou. Své soukromí si však přísně střeží.

Hodnota majetku Cameron Diazové se podle portálu Celebrity Net Worth odhaduje na 140 milionu dolarů (přes tři miliardy korun). V současnosti je pátou nejvýdělečnější americkou herečkou. Jejím hlavním sídlem je nemovitost v Beverly Hills, za kterou v roce 2010 zaplatila přes devět milionů dolarů (více než dvě stě milionů korun).