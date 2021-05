„Jsme parta nadšenců a bejvalejch závoďáků, co dělá do kol od A do Z. Takže je dovážíme, stavíme, prodáváme, servisujeme a aby toho nebylo málo, zabýváme se i distribucí a prodejem cyklocajků od sjezdu po silničku…,“ říká Michal Maroši aka Marosana.

Jak často tu jste?

Častěji, než je zdrávo, práce nás sakra baví a místy jsme až moc obětaví, ale ofiko otvíračka je od 8:00 do 18:00 od pondělí do pátku. Víkend je svatej, musíme přece nabrat síly a testovat matroš, co prodáváme.

Co se tady tvoří?

Vytváříme hodnoty ať už zcela běžné tak nestandartní. Naším cílem je spokojený, rozmazlený zákazník, který si u nás přijde na své. Zkušenosti, kvalita, přístup a komunikace, ta tvoří základ našeho fungování.

Jaké zajímavé lidi jsi tu měl?

Často tu je Pepa s Frantou od vedle, občas dorazí i Frenka děda. Neděláme rozdíly podle ksichtu ani popularity. A jestli se ptáš na nějaké ty celebrity, zkuste Blesk, my umíme být diskrétní. Co nám zbývá s agentem Burešem přes park!

Kam se jdete v okolí najíst?

Naštěstí žijeme v 21. století a rozvoz najdeš na každém rohu, takže jíme ledacos, od prasáren z fastfoodů, přes nějakou tu východní exotiku, po zdravý obsah krabiček od našich drahých poloviček…

Mac nebo PC?

Jako ve všem jsme v rovnováze s vesmírem, takže i na pracovišti panuje plichta a dáváme vydělat pánům z Macu i těm dalším…

Pracovní úraz nějaký byl?

Dost padáme na kole, takže v práci už je relativně bezpečno, pokud teda není léto a žabková sezona, to je to pak samej ukoplej prst, díry v noze a slejzající nehty…

A co sex na pracovišti?

Mezi zaměstnanci se netoleruje, v tomhle jsme staromódní a zůstáváme i nadále heterosexuály.

Co je tvoje Oblíbená prokrastinace?

Prokrastinace? Ta je prý kontraproduktivní, zbytečná a zdržující. Tudíž se ji stejně jako některým kolům vyhýbáme.

Kde jinde, když ne tady?

Rozhodně venku na kole, protože o to nám tady jde. Míň řešit, víc jezdit a mít z toho rohlík od ucha k uchu…

Zajímavé vybavení je podle tebe co?

Držíme se toho, co funguje, takže u nás najdeš jen to nejlepší. Není to jen o nářadí a materiálu, ale i o závislosti na kofeinu, takže doporučuji zastavit se u nás na fakt dobrý kafe…

Jaké jsou tvoje 3 nejzajímavější projekty?

Zasadit strom, postavit dům, zplodit syna. Dům už stojí, do servisu sázíme jedno kolo za druhým a plodíme u nás kola, který nepotkáš na každým rohu. Takže náš rod jen tak nevymře…

