Otcové často váhají, zda vzít sebou dítě na stadion. Rozhodují se podle atmosféry, akcí pro děti a podstatnou roli hraje i cena vstupenek.

Otec se synem hrají fotbal | Foto: redakce

Matky bývají někdy až přehnaně starostlivé. Důkazem toho jsou debaty o fotbale. Na diskusních fórech se to hemží dotazy typu „Syn by chtěl s kamarády vyrazit na stadion. Je mu ale dvanáct let. Pustili byste ho?“ nebo „Manžel by vzal sebou naší čtyřletou dcerku, aby taky fandila. Není to pro holky moc nebezpečné?“