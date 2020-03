Hudebník Vladimír Mišík si ji představuje jako večernici plující černou oblohou, zatímco spisovatel Milan Kundera jako neustálý výslech. Podle psychologa Sigmunda Freuda se milující člověk mění z housenky v motýla, zatímco podle dramatika Moliéra se stává vynalézavým.

Spisovatel Erich Maria Remarque se bez lásky cítil jako mrtvola na dovolené. A americký prezident Benjamin Franklin poukazoval na to, že kašel, koně a lásku lze ukrýt jen těžko. Nejlepší je ale stejně citát českého prezidenta Václava Havla, totiž že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Co na to věda?

Není nezajímavé, jak se na lásku dívají vědci. Podle biologů jde o zvířecí pud, sloužící k reprodukci a vychovávání potomků. Biochemici zase poukazují na feromony, které vysíláme a přijímáme. Milovaný protějšek nám prostě musí vonět. Psychologové hovoří o třech fázích lásky – sexuální touze, vášni a oddanosti. Historici jsou skeptičtí – jde prý jen o romantickou smyšlenku. Podle evolučních vědců je zase láska nezbytná k tomu, aby spolu lidé zůstali a vychovávali děti.

Deset filmů o lásce, které musíte vidět



Připravte si štos kapesníků, uvelebte se před obrazovkou a pusťte si třeba romantičku Keiru Knightley, na kterou ve filmu Pýcha a předsudek čeká tajemný pan Darcy. Nebo co třeba Leonardo di Caprio, jenž jako chudý Jack letí s bohatou Rose vstříc svému osudu na přídi Titanicu? Když se řekne láska, nesmí samozřejmě chybět věčný smolař Hugh Grant. Jeho tančícího premiéra ve filmu Láska nebeská nebo knihkupce, který se jako na potvoru zamiluje do hollywoodské hvězdy v Nothing Hill, si nenechá ujít žádná romantička.



Brad Pitt jako Smrt ve snímku Seznamte se, Joe Black sice musí svou lásku nakonec opustit, ale než se tak stane, zaručeně posmrkáte několik kapesníků. Někdy přesvědčit protějšek o svých citech trvá trochu déle. Své o tom ví neurotik Woody Allen ve filmu Annie Hall.



Trochu nestandardní recept na to, jak zaručeně někoho najít, má bláznivá novinářka Renée Zellweger, i proto si píše Deník Bridget Jonesové. O tom, že Lepší už to nebude, je přesvědčen mrzout Jack Nicholson. Naštěstí ho Helen Hunt vyvede z omylu. Pokud potřebujete trochu rozproudit, dejte si zvedačku Patricka Swayzeho v Hříšném tanci.



A konec dobrý, všechno dobré - toho svého nakonec dostane i Julie Roberts jako Pretty Woman.

Jak si lásku představujete vy?

Láska má nespočet podob. Zkusme některé vyjmenovat. Mileneckou lásku, která se později transformuje v manželskou, charakterizují podle Miroslava Plzáka tři S: stesk, soucit a starost. Zatímco v pubertě často prožíváme lásku k idolu či lásku platonickou, v pozdějším věku pociťujeme zase lásku mateřskou/otcovskou. Ani taková sebeláska není od věci, ale neměla by se zvrhnout v narcismus.

Někteří z nás jsou patrioti a pociťují lásku k vlasti či rovnou k celému světu, jiní zase lásku k Bohu. Existuje ještě láska volná, ale probírat její rizika – to by se hodilo spíše do našeho magazínu Zdraví.

Romantická vyznání

Pokud máte pocit, že takové „Miluji tě“ je příliš obyčejné, inspirujte se ve světě. Zamilovaný Jan z Maďarska třeba neváhal své obrovské vyznání lásky k dívce jménem Gika pověsit na 10 metrů vysoký dům. Americký farmář Pieter DeHond vysázel v kukuřičném poli jednoduchý vzkaz budoucí krásné neznámé: Svobodný běloch hledá farmářku. Dostal 700 odpovědí.



Rus Alexandr Kartašov zase nastříkal kilometr dlouhý vzkaz na zamrzlou řeku Don. Stálo v něm: Táňo, miluji tě. Táňu to prý pobavilo. Když se rozhodl Číňan Luo Juan vzít si svou dívku za manželku, nechal žádost vytisknout na 25 metrů dlouhé plátno, které vyvěsil na mrakodrap. A byla ruka v rukávě.

Jistý Stephan Libon se zase zřejmě inspiroval Leonarden di Capriem, když na zaoceánském parníku Queen Mary 2, který na Valentýna vplouval do přístavu v Sydney, vyvěsil plachtu s nápisem Jess, vezmeš si mě? Jestli Jess nakonec Stephana vyslyšela, není známo.

Afrodiziaka a nápoje lásky

Již od starověku se lidé pídili po nejrůznějších způsobech, jak vzbudit v protějšku lásku a vášeň. Staří Egypťané popíjeli víno s tajemnými bylinami, což dává celkem smysl. Naopak Římané paradoxně spoléhali na česnek, je s podivem, že jím svou lásku spíše nezahnali. Číňané zase jedli a dodnes jedí ptačí hnízda. V Brazílii prý dívky podávaly chlapcům kávu filtrovanou přes spodní prádlo, podobně staří Slované, respektive Slovanky dávaly svým vyvoleným pít vodu, ve které se předtím vykoupaly.

Recept na nápoj lásky je ale všude celkem podobný – budete muset spálit nějakou součást oblečení nebo pramínek vlasů svého vyvoleného. K popelu přidáte rozemletá zvířecí varlata a nějaké „zaručené“ afrodiziakum, jako je například ambra, ženšen nebo mandragora (s ní opatrně, je jedovatá!). Teď už stačí jen povařit, přecedit a donutit chudáka chlapce, aby to vypil.

Ochránkyně milujících



V mytologii snad všech národů světa se vyskytuje bohyně, kterou žádali o pomoc zamilovaní. Pojďme si připomenout ty nejdůležitější ochránkyně, jež kromě lásky měly v popisu práce bdít i nad dalšími lidskými potřebami, jak to ten který kraj potřeboval.



Afrodita – řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy.



Venuše – římská bohyně smyslnosti, krásy a lásky.



Lada – slovanská bohyně lásky, jara, manželství, setby a orby.



Freya – severská bohyně lásky, slasti, milování, plodnosti, čar a milostných kouzel.



Hathor – staroegyptská bohyně tance, hudby, lásky, krásy a alkoholu, ochránkyně zemřelých.



Párvatí – hinduistická bohyně lásky a oddanosti.



Tárá – buddhistická bohyně, která ztělesňuje mateřské soucítění a přichází zachránit v pravý čas.