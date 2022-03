Ovšem ještě v sobotu odpoledne je na nich znát únava z dlouhé cesty, nového prostředí a hlavně zatím nejasné budoucnosti. V jednom má ale devětatřicetiletá Evhenija Fursova jasno: na Ukrajinu se nevrátí, chce zůstat v Česku!

„Pokud to půjde, chtěla bych žít a pracovat tady,“ říká odhodlaně drobná žena.

Vzděláním je ekonomka, roky dělala účetní ve školství, ale našla se v baristice, a v kavárně už také poslední roky pracovala. „Pokud by to šlo, ráda bych v kavárně pracovala i tady. Ale uvidíme, co bude, jaké možnosti se naskytnou,“ přemítá.

Osm let ve válce

Šestnáctiletá Anastasia a o dva roky mladší Serafima vyprávějí, že opustit rodné město, prarodiče, školu a kamarády nebylo jednoduché. Ale jiná možnost asi nebyla.

„Všechno se seběhlo tak rychle. Maminka nám řekla, že musíme do bezpečí a tak jsme si každá sbalila jeden kufr a nějaké igelitové tašky s jídlem a jely jsme,“ říká mladší z dívek, Serafima, jejíž jméno zní ve zkráceném tvaru Sima.

Je jí čtrnáct, ale je hodně akční, o všem ochotně vypráví. Možná jí ještě vzhledem k věku nedochází, co všechno se v těchto dnech a týdnech (nejen) v jejím život mění.

Starší Anastasia, tedy zkráceně Nasťa, je zadumanější, rozvážnější, trochu posmutnělá. Zatím vstřebává běh událostí, změny míst, kde se nachází a jako všichni samozřejmě sleduje zprávy z Ukrajiny. Ale i ruské informační servery.

O tom, jak se věci mají, kdo je v tomto konfliktu agresor a kdo oběť, mají všechny tři jasno. Koneckonců jsou z Luhanské oblasti, která je posledních osm let jedním z center ruských separatistů, jež podporuje Putinova vláda, čímž rozdmychává na východě Ukrajiny národnostní třenice.

„Naše město je sice na dohled od Luhansku, který ovládají proruské síly, ale celých těch osm let od roku 2014 jsme byli pod ukrajinskou správou. „Jen díky tomu, že tehdy zasáhla ukrajinská garda a toto území před separatisty ubránila. Ale i tak jsme si užily ostřelování, náletů a výbuchů. Od té doby přesně rozeznám, kdy se střílí do vzduchu a kdy po lidech. Už to mám v uchu,“ říká Evhenija.

Odjely „za pět dvanáct“

Přiznává, že chtěla odjet hned druhý den po napadení Ukrajiny, ale vyčkávala. „Tušila jsme ale, že Rusové tu naši oblast obklíčí a my už se nedostane pryč. A to se skutečně potvrdilo, takže jsme odjely doslova na poslední chvíli,“ říká žena.

Kromě rodičů a sestry s manželem a malým dítětem zůstal na Ukrajině i její přítel, který v rámci svých možností pomáhá, s čím je třeba. „Jsme v stále kontaktu, ale nevím, co bude. On je invalida, navíc se stará o starého otce, je to komplikované. Snad až se už nějak zabydlíme, tak za námi přijede. Dnes opravdu nevím, já se ale nemám důvod vracet,“ říká odhodlaně.

Vyřizování formalit

Po příjezdu do Karviné Evhenija s dcerami a spolu s dalšími lidi, kteří utekli z Kyjeva nebo Charkova složila hlavu na studentských kolejích. Víkend byl odpočinkový, během tohoto týdne si ti, kdo ve městě plánují zůstat, musí vyřídit formality na úřadu práce. Ve čtvrtek budou úředníci magistrátu jednat s řediteli škol a školek, kam by malí Ukrajinci a Ukrajinky měli od 14. března docházet.

Že to pro děti bude velmi náročné, není pochyb. Jejich noví spolužáci stěží umí rusky, natož ukrajinsky, uprchlíci zatím češtinou také příliš nevládnou. Ale připravují se na to. „Dostali jsme obrázky znázorňující nejběžnější situace, slovní obraty anebo zvířata a věci. Je to psáno ukrajinsky a česky,“ ukazuje mi listy s obrázky Sima.

Bohužel při prohlížení zjišťuji, že překlady do češtiny nejsou vždy gramaticky správně.

„Musím se učit česky a najít si práci“

Také Evhenija se připravuje na nejbližší dny, týdny a měsíce. Přiznává, že nebyla klidná, když odjížděla do cizí země a bylo jasné, že všechno toto bude muset řešit, jak za sebe, tak za dcery. V zemi, jejíž jazyk zatím příliš neumí, si ale chce najít bydlení a žít tady.

Proč přijela právě do Česka?. „Mám dvě děti, o které se musím postarat, takže jsem šla šla tam, kde mi nabídli, že mi to pomohou řešit,“ vysvětluje.

Na kolejích mohou bydlet měsíc, do té doby si musí najít nové bydlení. Zatím má v plánu zůstat v Karviné. „Chci pracovat, nemůžu jen sedět a čekat kdoví na co. Uvidíme, snad budu mít štěstí, najdu práci i bydlení,“ doufá Evhenija.

Rozhodnout se, kde bude žít, chce také kvůli dcerám, které by tady měly nastoupit do školy. Starší Nasťa v Rubižném studovala druhý ročník na průmyslové škole. Sima letos končí devátou třídu a kromě toho navštěvovala na konzervatoři hodiny hry na lesní roh. „Všichni, kdo tomu rozumí, říkají, že je výborná hráčka. Prý jedna z nejlepších ve svém věku na Ukrajině. Ráda bych, kdyby ve studiu hudby mohla pokračovat. Snad to bude možné,“ věří Evhenija.

„Putin je blázen“

Při našem sobotním podvečerním povídání se samozřejmě nemůžeme vyhnout tomu hlavnímu tématu, tedy válečnému dění na Ukrajině. O tom, že zloduchem je ruský prezident, není třeba diskutovat. Nejhorší ale podle Evhenije, která má přátele také v Rusku, to, jak ruská propaganda blokuje objektivní informace o situaci.

„Samozřejmě informují zkresleně, nebo spíše úplně opačně, než jak to je. Sleduju zprávy i z Ruska a tam lidem oficiální místa tvrdí, že se Ukrajina se sama odstřeluje. Rusko prý má mírotvorné vojsko, pomáhá a osvobozuje od nějakých fašistů. Tak co to je!? Ten Putin je blázen! On chce zničit ukrajinský národ, ale my nejsme nacisté, možná nacionalisté. A ruská propaganda tyto pojmy nerozlišuje. Chtějí nás zničit. Vezměme si tento příklad. Podle nich když v Rusku Rus zpívá hymnu a drží ruskou vlajku, je vlastenec. A když Ukrajinec na Ukrajině zpívá ukrajinskou hymnu a drží ukrajinskou vlajku, je nacista. Tak co to má znamenat?!“ kroutí rozzlobeně hlavou Evhenija.

„Proč to Putin dělá? On jede hitlerovský scénář. Chce vrátit důležitost a význam ruského impéria. Chce světu ukázat, jak je to silný stát. Jde přes mrtvoly a před ničím se nezastaví. Jestli Ukrajina padne, tak bude strádat i Evropa,“ je přesvědčena Evhenija.