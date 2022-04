Usedlost z roku 1836 kdysi patřila k zámku, před rokem 1989 budovy a pozemky užíval Státní statek Bílovec. Když skončil, nikdo se o areál moc nestaral. Dnes jsou nemovitosti v soukromém vlastnictví, středisko je tam v nájmu. „Když jsem statek náhodou objevila, bylo to dost neutěšené místo, vlastně to byla skládka stavebního materiálu a odložených věcí. Začali jsme uklízet nepořádek, vyřezávat třicet let staré nálety a dělali jsme první boxy pro koně. To bylo zhruba před deseti lety. Postupně jsme začali provozovat aktivity pro děti a díky velkému zájmu jsme je dále rozšiřovali.“ pokračuje Poukarová.

Zakladatelka a ředitelka střediska zdůrazňuje, že odmala má ráda přírodu a vnímá skutečnost, že čím je technický pokrok vyspělejší a životní styl více hektický, tím více jsou mnozí lidé odtrženi od přírody. „Člověk přestává vnímat, že je součástí přírody, kterou jako lidstvo devastujeme. Místo toho, aby své výjimečné schopnosti využil k sjednocení a ochraně všeho živého a ke zkvalitnění života na Zemi pro všechny, má tendenci si podmaňovat zvířata, drancovat přírodu a využívat vše jen pro svůj prospěch. Naší hlavní myšlenkou je, aby hlavně děti, které se teprve učí a zažívají si hodnoty, měly možnost kontaktu s živou přírodou, ať už to jsou stromy nebo rostliny nebo zvířata. Aby se naučily respektu a lásce k ostatním tvorům a součástem přírody a aby měly pěkný vztah i k sobě navzájem,“ přibližuje Sabina Poukarová hlavní poslání střediska.

Dodává, že lidé z přírody stále berou, ale nedávají jí nic nazpět. I když to člověk často dělá nevědomky a neuvědomuje si, že svým chováním škodí nejen přírodě, ale i sobě.

„Proto jsme vznikli a věnujeme se aktivitám pro děti. Jezdí k nám hlavně děti z mateřských škol a prvních stupňů základních škol. Děti si mohou vyzkoušet přímý kontakt se zvířaty. Rozdělíme je do menších skupinek a pod dohledem lektora mohou například přijít k poníkovi, pohladit si ho, vyčistit mu srst, vykartáčovat hřívu… Dostanou se do interakce, kdy vidí, jak zvířata reagují a učí se s nimi komunikovat,“ vysvětluje Sabina Poukarová.

Jarošův statek ve Studénce.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Ve středisku mají koně, poníky, oslíka, králíky, ovečky. Zvířata využívají nejen při výukových programech, ale také při individuálních i skupinových terapiích, které jsou schopni zaměřit na určité druhy postižení.

Hlavními návštěvníky jsou ale děti. „Na farmě mají možnost nenásilným způsobem porozumět tomu, co zvířata potřebují ke spokojenému životu a co mají rády. V praxi se mohou přesvědčit, jak vypadá kopýtko sudokopytníka nebo lichokopytníka. Mají možnost projít si naučné stezky, interaktivní formou mohou na některé souvislosti přijít sami. Hlavně, jsou venku, na vzduchu, v pohybu, obklopeni zelení, zpívají tady ptáci. Každé roční období je jiné a děti mají možnost pozorovat, jak se příroda a zvířata proměňují,“ poznamenává Sabina Poukarová.

Upozorňuje, že farma funguje i o víkendech, kdy bývají akce pro veřejnost a pravidelné kroužky pro děti. Nejmenší děti už od dvou let zažívají první kontakt se zvířaty, starší děti se učí koníka nejen vykartáčovat a jezdit na něm, ale pomáhají s krmením, s vyklízením bobků, i s jednoduššími činnostmi na statku a s péčí o ostatní zvířata. Při tom se mnoho věcí dozvědí.

Zásadou střediska je dodržení welfare zvířat. „Pokud se na jejich pohodu dbá, pak zvířata práce s člověkem baví a jsou při aktivitách vstřícná. Snažíme se, aby u nás byla všechna zvířata šťastná a měla radost ze života i s kontaktu s lidmi. Děti to vnímají a učí se pěknému chování k nim Pro zvířata i pro děti je to obohacující,“ uzavírá Sabina Poukarová.