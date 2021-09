Louky, lesy, voda, příroda, romantika, farmářské i seznamovací hry, táboráky s kytarou. Projížďky na koních. Hříbátko nebo telátko, co právě přišlo na svět. Čerstvě nadojené mléko. Výlety za Lapky z Drakova, na zmrzlinu nebo na soutěž ve vaření guláše. Malování i cachtání v potoce.

Nezapomenutelné prázdniny. Každý si na Farmě pod Hradem může domluvit komentovanou prohlídku, kurzy jezdectví, projížďku, stanování nebo třeba grilovačku s přáteli.

Z bažantnice do Ostravy a zase zpět

Proč se vlastně autobusová zastávka před farmou jmenuje Bažantnice?

„Aktivně tady dělám čtyři roky agroturistiku, ale místní i autobusáci tomu areálu ze setrvačnosti říkají bažantnice. Mám k tomuto místu vztah od dětství. Bažantnice byla historicky navázaná na mého otce. Byl myslivec a řídil bažantnici v době, když fungovala jako státní podnik. Narodila jsem se v Ostravě, ale vyrůstala jsem tady, v Dívčím Hradě uprostřed přírody. Naši tady měli okál,“ představila se farmářka Terezie Böhmová, která po rodičích zdědila kladný vztah k myslivosti.

„Zrovna dnes tu máme přednášku a ukázky z myslivecké kynologie. Přijel k nám pan Václav Klein, který je v okrese Bruntál přední odborník na výcvik loveckého plemene výmarských ohařů,“ prozradila Tereza Böhmová co čeká táborníky odpoledne.

Její cesta k profesi farmářky zdaleka nebyla přímočará, jak by se mohlo zdát. Když odjížděla studovat do Ostravy, byla přesvědčena, že už se do Dívčího Hradu nevrátí.

„Nikdo s tím nepočítal, že bych se mohla vrátit. Tátovi bylo nabídnuto, že bažantnici může koupit, ale říkal si: na co bych ji kupoval pro sebe, když ji nemám komu předat. Já jsem v té době už byla inženýrka ekonomie, takže v Dívčím Hradě bych těžko hledala uplatnění v oboru. Měla jsem už vztah k Ostravě, ale také jsem měla dva koně. Táta mi je koupil k osmnáctým a dvacátým narozeninám. Když máte koně, potřebujete pozemky. Takže jsem dostala nápad omrknout pastviny v Dívčím Hradu,“ popsala Terezie Böhmová, jakou roli v jejím životě sehrály koně.

Novinky: kozí sýr a pohádkové domečky

Když už koupila pozemky pro koně, brzy k nim přibyly dvě ovce. Když jedna ovce nešťastně pošla, koupila si jich raději rovnou deset.

„Uvědomila jsem si, že sem patřím, a že tu práci se zvířaty nosím v sobě. Budování farmy mě začalo ohromně bavit. Hospodářství se mi rozrůstalo tak rychle, že už jsem ani nestíhala počítat všechny ty králíky, kachny, ovce, husy, slepice, lamy, koně, krávy, telata, prasata nebo kozy. Dokonce už máme i divočáka,“ dodala farmářka Böhmová, která dnes mladším generacím předává zkušenost, jak si lze v dětství vybudovat hezký vztah ke zvířatům.

„Kromě jezdectví, agroturistiky a práce s dětmi jsem si třeba chtěla vyzkoušet, zda dokážu vyrobit kozí sýr. Tak jsem se přihlásila do kurzu. Sháněla jsem informace, vylepšovala receptury a budovala zázemí, takže dnes už můžu nabídnout první skvělé kozí sýry. Máme i vlastní med. Pořád něco vymýšlíme. V Polsku jsme zahlédli pohádkové dětské domečky, a požádali jsme firmu, zda by je dokázali zvětšit do velikosti dřevěné chatky. Děti na tak originální ubytování určitě nezapomenou,“ představila farmářka své nápady.

Jednou z aktuálních atrakcí Farmy pod Hradem je například kuře, které běhá za kachnou společně s hejnem kachňat. Občas se stane, že slepice zanáší do cizího hnízda, a výsledkem je spokojená mezidruhová rodinka.

Přijeďte se podívat. Na farmě se pořád rodí nějaká mláďátka, něco se buduje a něco zajímavého se děje. Nudit se tu určitě nebudete.