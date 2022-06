Zázrak z EVO pěny

Kolébavá chůze napovídá, že pohyb v kostýmu není snadný, ke každému většímu úkonu je potřeba asistence. „Ač to tak nevypadá, tak můj kostým Černého templáře váží asi jen sedm kilogramů, bráchův kostým Legie Alfa patnáct a táta má asi dvacetikilový, ale ten už měří asi tři metry,“ popisuje Karolina Oháňková kostýmy, které Jan Oháňka vyrábí z EVO pěny.

OBRAZEM: Návrat Fantastické Ostravy, Trojhalí obsadili sci-fi a fantasy nadšenci

Všechno je poctivá domácí ruční práce. „Výroba jednoho kostýmu trvá asi čtyři měsíce a například lebky si táta odlévá pomocí sádry z panenek. Tak takhle se doma bavíme,“ směje se dívka z Vyškova, která v otcově kostýmu chodí nejen na obdobné akce, ale například i na den dětí po okolních vsích v místě bydliště nebo jej využila i při posledním zvonění na střední škole.

Na srazech fanoušků sci-fi, fantasy, cosplaye či anime bývá s rodinou tradičně největším lákadlem a všichni se s nimi chtějí fotit.

Takto to v ostravském Trojhalí vypadalo v sobotu:

„V Praze jsem stála hodinu a půl na místě, pořád někdo prosil. Tady je to klidnější, udělat kolečko po Trojhalí mi zabere něco přes půl hodiny, akce se musí lidem teprve vžít pod kůži,“ hodnotí ostravské kulisy Karolína Oháňková, pro níž je náročné strávit víkend v obleku tohoto typu, byť ne zase tolik, jak by se mohlo zdát. „Tím že není těžký, jen neforemný, se to dá zvládnout. Ale horko je v něm pořádné,“ přiznává.

Kostýmy do Ostravy, stejně jako na další akce, putovaly v dodávce správy silnic, kde Jan Oháňka pracuje. Dcera raději podotýká, že kostýmy nejsou zakázková výroba, pouze koníček – vlastní oblek má už ostatně většina rodiny. A mají punc dokonalosti. Jan Oháňka – v branži známý pod identitou Abaddon cosplay – na jejich tvorbě zužitkoval letité fanouškovské zkušenosti.

Všichni se sjeli do Ostravy

„Vždy hrával počítačové hry, se svou sestrou, tedy mojí tetou, jsou navíc do světa sci-fi a fantasy hodně ponoření a dlouhodobě obráželi všechny fanouškovské srazy. Nejprve jí s něčím pomáhal a jednoho dne pro mého tehdy 140centimetrového bráchu vyrobil kostýmek predátora. Teď už máme kostýmy všichni,“ nechává Karolína Oháňková nahlédnout do pozadí objektu zájmu většiny návštěvníků Fantastické Ostravy.

FOTO: Na Oldies festival v Ostravě mířily davy, po pauze 90. léta nabídl polygon

Ta ale zdaleka nebyla jen o Warhammeru, dostaveníčko si dali též rytíři Jedi i se světelnými meči, Darth Sidius či droid BB-8 ze Star Wars, Zaklínač, Pikachu, ale svůj prostor měl třeba i druhý díl připravované pohádky Princezny zakleté v čase, hrací stoly s bitevními figurkami, virtuální realita a spousta dalšího.