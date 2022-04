Policisté obdrželi oznámení o požáru v sobotu 9. dubna okolo osmé hodiny ranní. "Policisté oddělení hlídkové služby územního odboru Opava okamžitě vyjeli do ulice Na Dolním poli, kde bez zaváhání vběhli k zasaženému bytu v 1. patře," poposuje policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Muži zákona vyrazili vstupní dveře bytu a našli starší obyvatelku, která se zdráhala a byt nechtěla opustit. "Policisté i přes její námitky ji odvedli z hořícího bytu do bezpečí. Zhruba deset sousedů bylo evakuováno. Žena (1949) byla předána do péče lékařů. Rychlým zásahem policistů hlídkové služby žena neutrpěla vážná zranění, i přesto byla převezena do místní nemocnice," dodává mluvčí policie.

Byt ženy je žtel zcela zničen požárem. V nemocnici byli ošetřeni i další dva muži z domu, jejich hospitalizace ale nebyla nutná. Ostatní lidé se po uhašení mohli vrátit do svých bytů.

U požáru bytu 2+1 v prvním patře zasahovaly tři jednotky hasičů. "Předběžně odhadovanou škodu 500 tisíc korun. Evakuováno bylo z domu šest osob. Příčina vzniku požáru je v šetření," uvedl ml,uvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Hasiči dostali požár pod kontrolu za 21 minut, dohašování s odvětráváním pomocí přetlakového ventilátoru jim zabralo další více než dvě hodiny.