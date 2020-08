V dubnu vyrobila tato „největší baterie v Česku“ 82,339 milionů kWh, což je historicky nejvyšší měsíční výroba od spouštění elektrárny v roce 1996. Vzhledem k nutnosti vykrývat dodávky z obnovitelných a dalších malých zdrojů a vyrovnávat tak napětí v přenosové soustavě bylo meziroční navýšení o 39,76 %.

ČEZ do elektrárny Dlouhé stráně každoročně štědře investuje. „V minulých letech jsme do zvýšení účinnosti a zároveň spolehlivosti provozu a také do prodloužení životnosti elektrárny investovali stovky miliónů korun, jen letos šlo o opravy a investice za zhruba 40 milionů. Provedli jsme například výměnu reverzačních odpojovačů v podzemí elektrárny a mnohé další práce, stále ještě pracujeme na budování přehrážky nad dolní nádrží, která bude zachycovat naplaveniny a sedimenty, jež by zbytečně zanášely před dvěma lety vyčištěné dno nádrže,“ přiblížil situaci šéf elektrárny Vítězslav Chmelař.

Přečerpávací elektrárny jsou v České republice důležité i kvůli jejich flexibilitě. V době přebytku elektřiny v síti (především v noci, ale v posledních letech stále častěji i v průběhu dne) se voda čerpá z dolní nádrže přečerpávací elektrárny do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu naopak vyrábí elektrická energie.

Díky tomu jsou obrovským akumulátorem elektrické energie. V rámci jednoho přečerpávacího cyklu umí Dlouhé stráně „napumpovat“ do české energetické sítě až 3,5 milionu kWh.

Věděli jste, že…



- Horní nádrž se nachází na hoře Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m a má celkový objem 2,72 mil. m3?



- Horní nádrž je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči, každým pro jedno soustrojí? Přivaděče mají délku 1 547 m a 1 499 m?



- Obě soustrojí elektrárny jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m?



- Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978, ale po mnoha peripetiích byla uvedena do provozu až po 18 letech – v roce 1996?



- Vloni Dlouhé stráně navštívilo 93.839 lidí, což je druhý největší počet v historii a celkový počet návštěvníků tohoto unikátního díla už přesáhl 1,2 milionu?

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně nabízí virtuální prohlídky ZDE a také stále prohlídky útrob elektrárny i vodní nádrže ve výšce 1350 metrů, na kterou se mohou zájemci objednat ZDE.