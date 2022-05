Server Info.cz letos v březnu uvedl, že akcionářské ovládání Vítkovice Steel vede k ruské státní rozvojové bance VEB.

Mluvčí společnosti ale informaci o ruských vlastnících odmítla, za pěticí kyperských akcionářů stojí podle ní podnikatelé z postsovětských republik, nikoliv z Ruska.

Zmrazování ruského majetku je součástí sankcí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Se zmrazeným majetkem jeho majitelé nemohou nakládat.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na konci dubna uvedl, že ČR zmrazila ruský majetek v zemi za téměř miliardu korun. Bude-li tento majetek označen jako možná podpora válečných zločinů Ruska, je podle ministra do budoucna ve hře i jeho konfiskace.

Rekordní výsledek

Loni v létě i přes potíže způsobené koronavirovou pandemií společnost Vítkovice Steel podle Dmitrije Ščuky, tehdejšího generálního ředitele a předsedy představenstva, dosáhla nejlepšího výsledku hospodaření za poslední tři roky - VÍCE ZDE.

Společnost zaměstnává téměř 900 lidí. Většina produktů ostravského podniku se uplatňuje ve stavebnictví a strojírenství. Do zahraničí směřuje sedmdesát procent prodaných výrobků.

České úřady zablokovaly majetek ostravské hutní společnosti Vítkovice Steel. Ta je důležitým zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, jenž už nyní vykazuje společně s Ústeckým krajem nejvyšší míru nezaměstnanosti v zemi, konkrétně pětiprocentní. V Ostravě samotné míra nezaměstnanosti činí dokonce 5,4 procenta. Přitom celorepublikový průměr odpovídá jen 3,4 procenta. Blokace majetku společnosti Vítkovice Steel ohrožuje pracovní místa jejích zhruba devíti stovek zaměstnanců a také pracovní místa v subdodavatelských firmách. Celkem může jít až o nižší tisíce pozic.



Zablokování majetku jakékoli firmy, pokud by bylo trvalejšího rázu, závažně ochromuje její hospodaření. Zablokování neznamená, že je majetek dané firmy zabavený nebo znárodněný. Vlastník se totiž blokací nemění. Zůstává stejný. Což je rozdíl oproti konfiskaci. Blokace neboli „zmrazení“ majetku však znamená zničení jeho současné ekonomické hodnoty prostřednictvím kriminalizace jakéhokoli pokusu s takovým majetkem nakládat či z něj benefitovat.



Majitelé společnosti Vítkovice Steel, investiční fondy ze zemí bývalého Sovětského svazu, tak o podnik nepřicházejí. Nemohou jej ale například prodat či jím ručit za půjčky. Což už samo o sobě ochromuje hospodaření, neboť to například znesnadňuje přístup k financování investic.



Velmi rychle lze ovšem také čekat reakci obchodních partnerů podniku. Ti se budou snažit vyhnout transakcím s ním. Mohou například rušit zakázky, které u něj mají, případně už si nové dodávky objednají u konkurence. Zejména západní firmy totiž v reakci namířené proti Rusku „uvalují sankce na sebe sama“, v tom smyslu, že se vyhýbají obchodování se sankcionovanými stranami, aby si tak nepoškozovaly vlastní pověst. Pokud tedy blokace majetku Vítkovice Steel, tedy důsledek sankcí, nebude jen přechodnou záležitostí, podnik získá natolik neblahé stigma, že se mu budou dosavadní i potenciální noví obchodní partneři obloukem vyhýbat, což povede k odlivu zakázek a potenciálně k bankrotu



Vítkovice Steel zkrátka kvůli blokaci může rychle přijít o důvěryhodnost v příslušných obchodních kruzích i u svých zákazníků nebo klientů. Může jej tak potkat v zásadě ten samý osud jako Sberbank CZ. Ta koncem února zkolabovala a tento týden jí byla Českou národní bankou odebrána bankovní licence poté, co jejího konečného vlastníka, ruský bankovní dům Sberbank, v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu sankcionovaly americké úřady.



Lukáš Kovanda

Národní ekonomická rada vlády (NERV)