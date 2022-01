Pokud bychom udělovali cenu za skokana roku mezi automobilovými značkami, jimž se vloni v porovnání s rokem 2020 nejvíce podařilo navýšit prodeje, pak by jednoznačně patřila španělské Cupře.

Zatímco ta v roce 2020 totiž podle oficiálních statistik Svazu dovozců automobilů prodala jeden jediný vůz, vloni to bylo 620. To je navýšení o neskutečných 62 100 procent. Jenže, to je spíše perlička. Značka Cupra totiž teprve oficiálně začala existovat, byť třeba Leony Cupra si zákazníci u nás kupovali již dříve.

V naší fotogalerii přinášíme nejúspěšnější modely v jednotlivých kategoriích i přesnými údaji o počtu tuzemských registrací v roce 2021.

Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni 275.000 automobilů, víc než předloni

Mezi značkami, které jsou přece jen více zaměřené na běžné motoristy, se vloni podařilo podstatně navýšit prodeje japonskému Nissanu (o 61 procent), španělskému Seatu (o 46 procent), Mazdě (o 39 procent) či Opelu o 32 procent.

Spokojenost v Hyundai

Spokojeni musí být také v tuzemském zastoupení Hyundai, jelikož se v pořadí značek dostali před Volkswagen, celkové prodeje navýšii o 26 procent a zejména se jim v jedné dílčí kategorii podařilo porazit model značky Škoda.

Řeč je o vozech kategorie nižší střední třída, které si často kupují soukromí zákazníci. Některou z karosářských verzí vozu Hyundai i30 si koupilo přes deset tisíc zákazníků, zatímco Škodu Scala o cca 1700 méně.

Už menším překvapením je prvenství Seatu Arona v kategorii těch nejmenších SUV. Naopak mezi luxusními limuzínami konkurenci z Mnichova či Ingolstadtdu doslova rozdtril nový Mercedes-Benz třídy S. Těch se prodalo více než 450, zatímco druhý druhého modelu BMW 7 jen 74.

Kopřivnická Tatra Trucks prodala loni více aut, než měla v plánu

Naopak méně úspěšnými značkami byly letos Fiat, který se propadl o 42 procent, dále Dacia s meziročními prodeji nižšími o 30 a Renault (snížení o 27 procent).