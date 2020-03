Když se dají tři stejně smýšlející hlavy dohromady v tomto případě výkonný ředitel Vestibul Interieru Jan Rušaj, spolumajitelka Kateřina Dvořáčková a správce Radek Hrček, může vzniknout vážně pěkná myšlenka.

„Uvažovali jsme stejným směrem. Nikdo z nás nikdy profesionálně nešil. Avšak najednou jsme museli zavřít a nemohli pokračovat ve své činnosti. Rozhodli jsme se nesedět se založenýma rukama a udělat něco prospěšného,“ vysvětluje Jan Rušaj, kterak byl minulý týden v pondělí nastartován první šicí stroj, k němuž usedl správce Hrček.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Z vlastních peněz firma nakoupila látky a začala v amatérském prostředí šít dnes až na sedmi strojích. Zprvu pro centra sociálních služeb, nemocnice a domovy pro seniory. Později i pro hasiče, policisty, úředníky či pracovníky Renarkonu. Zkrátka pro všechny lidi, kteří je ke svým dobročinným účelům potřebují. A to vše zcela zdarma!

Rozšířit cílovou skupinu jim pomohla velká vlna solidarity ze strany veřejnosti a dobrovolníků. „Lidé začali chodit, dávat nám materiál, příspěvky nebo se dokonce sami zapojili. Dnes máme v součtu možná dvě desítky dobrovolníků, kteří se u nás střídají a šijí nebo expedují,“ popisuje ředitel Vestibul Interieru, komu je velmi vděčný!

CÍL PŘEKONALI OKAMŽITĚ

Ve středu tato „armáda dobrosrdečných“ odevzdala první tisícovku roušek Fakultní nemocnici Ostrava. Celkem už ušila hodně přes čtyři tisíce roušek.

„Chtěli jsme rozdat dva tisíce roušek, což jsme během několika dní překonali, a přestože nadále naplňujeme morální kredit, byli bychom rádi, kdyby se ozvala i nějaká firma, průmyslový podnik, kdokoliv, kdo by si u nás nechal ušít roušky na zakázku, abychom nezbankrotovali. Ve chvíli, kdy jsme museli přerušit svou výdělečnou činnost, by to pro nás mohla být ekonomická záchrana,“ uvažuje Jan Rušaj.

Ani přitom nemusí sám zdůrazňovat, že to není priorita nebo podmínka dalšího projevu solidarity nebo že firemní a nasbírané peníze jsou striktně oddělené. „Vestibuláci“ nadále zdarma rozvážejí roušky, kam je třeba na benzínky, do obchodů s potravinami…

ORGANIZACE, HLASTE SE!

Najdou se však i tací, kteří jejich dobrosrdečnosti zneužívají. „Přijdou k nám třikrát za den, pokaždé jinak oblečení, požadují hromadu roušek a pak se to snaží prodat za prvním rohem,“ štve Rušaje, který tak podezřelé lidi zkouší s dobrovolníky odrazovat tím, že na oko požaduje dobrovolný příspěvek.

Vyzývá také všechny dobročinné organizace, aby se přihlásily dostanou zdarma potřebné množství roušek! Lidé pro tyto účely také mohou přispívat na transparentní účet 2001786016/2010. „Jsem vděčný všem, kdo jsou solidární a v těchto chvílích pomáhají,“ říká lídr skupiny, který v těchto dnech jede na plné obrátky a denně ušije na sedm set kusů roušek! Atakuje tak už hranici pěti tisíc ušitých roušek.

PODÍVEJTE SE na fotogalerii roušek čtenářů Deníku:

JAK SE CHRÁNIT před koronavirem: