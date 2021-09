Technologickou novinku chystá v Ostravě společnost Vítkovice a. s., která postaví plnicí stanici na vodík.

Plnička bude situována nedaleko už existující plničky CNG (na snímku) v průmyslové části Dolních Vítkovic, u vjezdu do výrobních areálů. | Foto: se svolením Vítkovice a. s.

„Plničku naistalujeme do konce roku, pak zahájíme zkušební provoz. Už jsme se také dohodli s Cylinders Holding jako dodavatelem skladovacích systémů vodíku. Všechno bychom chtěli mít hotovo na jaře příštího roku,“ uvedl Rodan Broskevič, předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE, a. s. Ta se za posledních několik let po rozsáhlé transformaci odklonila od strojírenské výroby a soustředí se na správu majetkových podílů, reality development a s tím související dodavatelské, energetické, IT a další služby.