Velká investice se v těchto dnech chystá v Krnově. Místní podnikatel Thomas Melios zde postaví závod na výrobu energetických tyčinek.

V krnovské průmyslové zóně Červený dvůr začala výstavba závodu na výrobu ovocných a energetických tyčinek. | Foto: Deník/František Kuba

Krnovský podnikatel Thomas Melios dlouho přemýšlel, jak by měla vypadat zdravá svačina, co se vleze do kapsy při sportu a na cestách. Při návštěvách USA a Austrálie objevil fenomén energetických tyčinek a začal vyvíjet vlastní receptury. V těchto dnech zahájil výstavbu výrobní linky v krnovské průmyslové zóně Červený dvůr. Do konce roku sem přesune své podnikání.