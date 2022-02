Zatím v novém závodě v Červeném Dvoře pracuje 40 kmenových zaměstnanců v jednosměnném provozu, ale výhledově by jich mohlo být až 70. V exponovaných týdnech ve výrobě a skladech DMHermes Trade vypomáhají další zaměstnanci, kteří prozatím nemají stálý úvazek.

„Aktuálně se začínáme dostávat do situace, kdy nám jednosměnný provoz linek nestíhá pokrývat potřebu prodeje. Na druhou stranu stabilních zakázek ještě není dostatek na to, abychom otevřeli plnohodnotně další směnu. Z tohoto pohledu je momentálně řízení a organizace výroby o něco složitější,“ popsal aktuální situaci Jiří Vítů ze společnosti DMHermes Trade.

Raději místní zaměstnanci než agenturní

Pokud by někoho z Krnovanů zajímala pracovní příležitost v průmyslové zóně, může svůj životopis poslat DMHermes Trade. Tam určitě budou v dohledné době potřebovat další zaměstnance. „Snažíme se vyhýbat agenturním zaměstnancům, kteří většinou nemají vztah k firmě ani regionu. Rádi u nás vidíme lidi z Krnova a okolí,“ potvrdil Jiří Vítů.Podle něj si výstavbou nového areálu firma vytvořila dostatečné zázemí pro další rozvoj v budoucnosti.

„V průběhu letošního roku uvedeme na trh několik zajímavých novinek a plánujeme realizovat také velkou marketingovou akci směřující k podpoře kulturních a sportovních událostí v České republice. Na jaře 2023 dokončíme největší technologickou investici v historii společnosti. Nová výrobní linka nám umožní nabídnout výrazně širší spektrum výrobků značky Bombus,“ doplnil Jiří Vítů.

Jak vlastně v Krnově začala výroba proteinových tyčinek? Krnovský podnikatel Thomas Melios dlouho přemýšlel, jak by měla vypadat zdravá svačina, co se vleze do kapsy při sportu a na cestách. Při návštěvách USA a Austrálie objevil fenomén energetických tyčinek a začal vyvíjet vlastní receptury.

Vedle plánuje sídlo EDS Trade

Firma DMHermes Trade jako první vlaštovka využila potenciál druhé etapy průmyslové zóny Červený Dvůr. Brzy bude mít souseda. V prosinci 2021 krnovské zastupitelstvo schválilo, že dalším investorem zde bude společnost EDS Trade. Opět jde o krnovskou firmu.

„Předmětem našeho záměru je výroba hliníkových panelů protihlukových stěn, což je zařízení, které je momentálně na vzestupu, protože požadavky na snížení hluku od železniční nebo silniční dopravy jsou neustále přísnější. Plánovaná investice je 90 milionů korun bez DPH a co se týká pracovních míst, do tří let počítáme s kapacitou 55 až 120 zaměstnanců,“ uvedl k záměrům v Červeném Dvoře ředitel společnosti EDS Trade Marek Witassek.

Centrem areálu by měla být pětipodlažní nepodsklepená administrativní budova, ke které budou bezprostředně přiléhat jednopodlažní stavby. Ty budou sloužit jako výrobní prostory a zázemí pro pracovníky. „Naproti budovy jsou plánovány další skladovací prostory a na zbylých částech pozemku jsou prostranství pro parkování služebních vozidel a zaměstnanců tak, aby areál byl samostatný a způsobilý provozu, na který je dimenzován. Zastavěnou plochu by měla z 56 procent zabírat výrobní složka, necelých 33 procent prostory pro skladování v souvislosti s výrobou a zbytek administrace,“ upřesnil Marek Witassek s tím, že investor už řeší projekční přípravu, aby mohl začít stavět okamžitě po získání stavebního povolení.

Stát zmírní podmínky dotace

Druhá etapa průmyslové zóny Červený Dvůr vznikla za přispění státu. Dotace byla určená na vybudování technické a dopravní infrastruktury za 63 milionů korun. Podmínky dotace byly stanoveny v roce 2012. Mezi nimi mimo jiné bylo, že v celé nové zóně musí najít práci minimálně 340 osob a výše nově příchozích investic má být minimálně 340 milionů korun. Termín dosažení všech indikátorů byl stanoven na 31. 12. 2023.

Časem se ukázalo, že typu podmínky odrazují investory a jsou prakticky nesplnitelné. V době robotizace a automatizace výroby je zejména počet pracovních míst nereálný. V době minimální nezaměstnanosti většinou není v silách investora najít na trhu práce tolik pracovníků, kolik potřebuje. Město Krnov v minulých letech opětovně žádalo mezirezortní hodnotitelskou komisi o snížení tohoto ukazatele a prodloužení termínu. Až letos v lednu komise konečně doporučila ministerstvu průmyslu a obchodu závazný indikátor upravit.

Méně pracovních míst, delší lhůta

Loni v září se starosta Krnova Tomáš Hradil společně s místostarostou Miroslavem Binarem a s poslancem Michalem Ratiborským (ANO) vydali do Prahy, aby přímo na jednání mezirezortní komise vysvětlili, jaké problémy Krnovu způsobily příliš přísné dotační podmínky.

„Ministerstvo nyní naší žádosti vyhovělo a změnilo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Indikátor počtu pracovních míst byl snížen z 340 na 200 a datum dosažení všech indikátorů byl posunut na 31. 12. 2027. Prakticky to znamená, že naše zóna bude pro investory atraktivnější. V době stále větší automatizace výroby by bylo obtížné zaměstnat na jednom hektaru takové množství pracovníků. Zároveň máme více času pro obsazení zóny. To může být dobrá zpráva i pro místní firmy,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.