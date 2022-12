Vypadá to, jako by stavba kampusu Ostravské univerzity – čítající dvě budovy pro fakulty zaslíbené sportu a umění – byla prokletá. Podle smluvních termínů se otevření posouvalo třikrát, neoficiálně však padlo termínů a očekávání ještě víc.

Nejprve měla být stavba dokončená loni na jaře, kvůli kontaminované zemině na Černé louce se ale termín posunul na letošní jaro. Termín však padl kvůli nutnosti změnit postup stavebních prací. Očekávaný nástup studentů do nových prostor v září se tak musel odložit. Když už vše směřovalo ke slavnostnímu otevření a dovnitř objektů už putovalo vybavení, zjistilo se, že v garážích není dostatečný signál, který záchranné složky vyžadují. Poslední peripetie? Nikoli. Stavební úřad i po vyřešení situace se signálem odmítá stavbu zkolaudovat.

Stav kampusu z října 2022

„Signál už je posílen a většinu kampusu už máme zkolaudovanou, nyní řešíme problém u jedné budovy, kde je to podle nás otázka administrativního pochybení,“ řekla Deníku kancléřka Ostravské univerzity Monika Šumberová s tím, že univerzita coby investor se nyní prokousává právními záležitostmi.

Stavebnímu úřadu totiž vadí, že základy stavby jsou jiné, než jak je schválil. „Laicky řečeno piloty, na kterých je stavba založena, použila stavební firma v rámci racionalizace stavby dva namísto tří,“ popsala problém Monika Šumberová, podle níž je staticky vše v pořádku a úřad je striktní v posuzování toho, co je zásah do statické stavební konstrukce, a co nikoli. „Nikoho nenapadlo, že je třeba to řešit dodatečným povolením, bereme to jako administrativní záležitost,“ komentovala stav kancléřka.

Budou platit milion korun denně?

Navzdory neustálým průtahům to vypadá, že investor s konsorciem stavebních firem stále táhne za jeden provaz proti společnému „nepříteli“, od něhož potřebují jediné – razítko. Ve vzduchu však visí i otázka smluvní pokuty, která od začátku prosince hrozí za nedokončení stavby v termínu a jež činí necelý milion korun denně.

„Přesněji řečeno je to 980 tisíc korun za každý den prodlení, nicméně si nemyslím, že penále budeme platit. Komunikujeme s investorem, ale veřejně se o tom příliš bavit nechci. Termín se průběžně mění a je to o smluvním vztahu mezi dvěma stranami,“ uvedl obchodní ředitel ostravského závodu společnosti IMOS Brno David Platzer, podle něhož musí mít stavba zhruba osm kolaudací, přičemž některé váznou i na straně zhotovitele, tedy univerzity, která má zajistit montáž lezeckých stěn a dalších prvků ve sportovním objektu, což ještě neučinila.

Ani univerzita zatím přesně neví, zda může a chce penále nárokovat. „Je to právní záležitost, konzultujeme ji s ministerstvem školství a právníky. Nám jde primárně o dohodu s úřadem a o kolaudaci, které dosáhneme, doufejme, v lednu. Věřím, že prostory budou pro letní semestr připravené, po novém roce ostatně plánujeme slavnostní otevření,“ popsala plán Šumberová.

Stavbu univerzitního kampusu provádí konsorcium firem IMOS Brno a IPS Třinec (dříve Beskydská stavební). Nový areál vychází na 1,058 miliardy korun, devadesát procent nákladů pokrývá dotace z Evropské unie, pět procent dotace státu.