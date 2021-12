Soutěž se vymykala standardům tendrů na nové trolejbusy v posledních letech na českém trhu: dorazily nakonec čtyři nabídky a výsledná cena je o pětinu nižší, než byl odhad. Nové trolejbusy mají jezdit od února 2023.

Další soutěž stojí. Zakázku na trolejbusy pro Ostravu řeší antimonopolní úřad

„Tento nový modelový typ se od našich předchozích odlišuje zejména karosérií, kterou bude vyrábět naše sesterská společnost. Bude se tak jednat o snoubení spolupráce dvou společností ze Skupiny PPF, kdy každá společnost přinese do nového produktu to nejlepší,“ říká Tanya Altmann, Senior Viceprezident pro Bus Mobility Solutions ve skupině Škoda Transportation.

Jde o zásadní změnu i z byznysového pohledu: Škoda opouští spolupráci s polským Solarisem a začíná si dělat vlastní trolejbusy. Dosud spolupracovala s výrobci karosérií a dodávala výzbroj.

Čtyři nabídky v soutěži

Do soutěže přišly celkem čtyři nabídky. Kromě vítěze ještě od Ekovy se Solarisem, SOR Libchavy a Tram for Envi, které kombinuje ukrajinského výrobce karoserií Bogdan a Cegelec. Cena klesla z odhadovaných 252 milionů korun na 203 milionů korun bez DPH.

"Sanitárka" vozů MHD v Ostravě: DPO čistí a impregnuje podlahy novou metodou

„Díky konkurenčnímu prostředí, které se v ČR v této oblasti dynamicky rozvíjí, jsme dosáhli výhodnějších cenových podmínek. Jsme rádi, že zakázka prošla i kontrolou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vybrána byla nejlepší nabídka a nejlepší cena,“ podotkl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Konkurenční boj nastal poté, co nově na trh vstoupil ukrajinský Bogdan a SOR začal nabízet vlastní trolejbusy.

Nové trolejbusy budou mít kapacitu 80 cestujících, celovozovou klimatizaci, USB porty nebo kamerový systém. Budou parciální, část trasy tak pojedou na baterie. Smlouva je podepsána na dodávku až 18 vozů. Dvanáct vozů je již objednáno, na šest je opce.

Ostravská opozice volá po zdražení MHD. Město dotuje DPO 1,75 miliardy korun!

Projekt bude částečně spolufinancován z EU, konkrétně na 6 vozů získal DPO dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 85 %.

Náhrada za 21 Tr

Nové parciální trolejbusy by měly do Ostravy dorazit ve třech dodávkách po šesti vozech. První vozy by mohly Ostravou vozit cestující v únoru 2023, druhá dodávka se pak očekává do března 2023 a třetí v případě využití do května 2023. Nové parciální trolejbusy mají nahradit částečně i autobusy.

Komunisté psali do Vídně kvůli cenové diskriminaci v MHD. Co jim na Ostravě vadí

Některé autobusové linky, které v současnosti navazují na ty trolejbusové, tak mohou být obsluhovány už pouze novými parciálními trolejbusy. Na nově prodloužených trolejbusových trasách tak cestující nebudou muset přestupovat.

DPO počítá i s dobudováním infrastruktury. Například v Michálkovicích se stávající trolejové vedení na obratišti doplní o část pro dobíjení parciálních trolejbusů. Zároveň DPO počítá s tím, že vybuduje nové dobíjecí trolejové vedení i na Mírovém náměstí.

Trolejbusy pak bude možné provozovat například na dnešní lince č. 23 v úseku Hranečník – Michálkovice nebo na lince č. 57 v úseku Hulváky – Mírové náměstí.

Spor o 50 korun v MHD: „Zpět na stromy opravdu ne,“ reaguje na kritiku KODIS

Nové trolejbusy by měly také kompletně nahradit nejstarší řadu jejich předchůdců, které DPO ve svém vozovém parku má, tedy vozy Škoda 21 Tr.

DPO soutěžil trolejbusy na druhý pokus. V první soutěži nabídlo Tram for Envi nejnižší cenu, DPO pak soutěž zrušil a vypsal znovu.