Právě na Karvinsku, na dole ČSM sever ve Stonavě, zahájil premiér Andrej Babiš v doprovodu hejtmana Ivo Vondráka návštěvu Moravskoslezského kraje.

Zatímco premiér Babiš ocenil kondici OKD s tím, že je to stále významný hráč v regionu, ministr Havlíček ocenil způsob, jakým proběhlo uzavření dolů - více o vladní návštěvě se dočtete zde.

„Možná si vzpomenete, že v roce 2016 bylo OKD po nešťastné privatizaci úplně na bankrot. Ohroženo bylo asi 8 000 zaměstnanců. Dnes mohu konstatovat, že mé tehdejší rozhodnutí, jako ministra financí, že jsme počátkem roku 2017 do OKD vstoupili, podnik koupili a zachránili ho, bylo jednoznačně správné. Bylo to riziko, které se vyplatilo. OKD funguje a každý rok nám odvádí dvě miliardy korun do veřejných rozpočtů a z titulu sociálního a zdravotního pojištění, takže deset miliard za pět let díky tomu, že jsme tenkrát zachránili tuhle vytunelovanou firmu,“ konstatoval předseda vlády později v oficiální tiskové zprávě.

Během návštěvy se premiér seznámil také s aktuální ekonomickou situací státního podniku včetně plánů na další vývoj ukončování provozu dolu ČSM a také s jeho příspěvkem v boji s pandemií nemoci covid-19.

Ocenil i přístup vedení firmy k boji s pandemií nemoci covid-19. „OKD funguje, prosperuje a jde příkladem, protože OKD je premiantem v PCR testování. Dozvěděli jsme se, že budou znovu testovat od 29. července PCR metodou všechny zaměstnance, i když to už není povinné, ale jako dobrý hospodář chrání firmu proti viru a jdou příkladem i v očkování. Každý zaměstnanec OKD, který se nechá naočkovat, dostane 3 000 korun,“ ocenil premiér Babiš.

K TÉMATU

Do roku 2030 by do regionu mohlo z Evropy připlout až sto miliard korun. Prvních 19 miliard pro Moravskoslezský kraj coby jeden ze tří těžbou uhlí postižených regionů v zemi je už ale jistých! Lehce zavádějící je přepočet na obyvatele, jelikož Karlovarský kraj dostane zhruba 21 tisíc korun na hlavu a Ústecký kraj 19 tisíc korun, v součtu se ale podělí jen o druhou polovinu alokované částky. Moravskoslezský kraj, aktuálně čtvrtý nejlidnatější region v zemi, tak sice dostane na hlavu „jen“ necelých 16 tisíc korun, zároveň ale výrazně největší balík. Co se za obří peníze v kraji změní? VÍCE ZDE.