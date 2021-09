O historii této železniční tratě a jejím významu pro město Fryštát vyprávěl historik Radim Kravčík, jeden z iniciátorů snah o záchranu budovy bývalého nádraží.

„Poté, co se spolku letos podařilo díky příspěvkům od stovek dárců odkoupit a zachránit tak objekt z roku 1898, jsme ho chtěli ukázat veřejnosti a seznámit ji s historií místní železnice i celého města. Zároveň se nám podařilo domluvit se členy Slezského železničního spolku na zajištění vagonu a lokomotivy, díky kterým jsme si mohli projet asi 11 kilometrů dlouhou trať a podívat se na dnešní Karvinou a její okolí z jiného pohledu,“ prozradil Kravčík, který také po cestě mluvil o historii areálů a továren, které lidé mohli vidět z oken vlaku.

Zájem o projížďku vlakem byl tak velký, že organizátoři museli přidat další jízdu.

Bavili se dospělí i děti

Kromě poznávání byl prostor i pro zábavu, děti i dospělé bavil kouzelník, odpoledne zahrála skupina Benjammin. Představili se také členové Klubu vojenské historie Chotěbuz, kteří by v budoucnu měli mít klubovnu právě v této budově.

Průvodce Tomáš Chorzempa při komentované prohlídce budovy prozradil, že budova sloužila pro potřeby dráhy do roku 1962.

„Podobné nádražní budovy jsou třeba v Hnojníku nebo Odrách. Ta je pro nás vzorem, do takové podoby bychom chtěli tuto fryštátskou budovu zrekonstruovat. Bude s tím hodně práce, spousta místností nemá původní dispozice, byla přepažena příčkami .V přízemí budovy byly čekárny a technické prostory, v patře byly dva byty pro personál nádraží,“ vysvětlil Chorzempa.

Práce bude hodně

Členové spolku S.O.S. Karviná museli poté, co v květnu budovu od správy železnic získali, prostor vyklidit a trochu uklidit, aby dovnitř mohli pustit veřejnost. Pokud jde o opravy, jako první se dočká střecha a okna.

Plány na využití budovy v Palackého ulici ve Fryštátě mají členové spolku velké. Jak už dříve oznámili, chtějí po opravě nabídnout jako zázemí pro místní spolky, mohlo by tam být železniční muzeum a malá galerie. Především ale budova z roku 1898 zůstane pro budoucí generace jako ukázkou železniční architektury z přelomu 19. a 20. století a památkou připomínající historii Fryštátu.

Na opravu nádražní budovu lze stále přispět a to na webových stránkách s názvem Zachraňme karvinské nádraží přes platformu Darujme.cz nebo přímo na transparentní účet: 2301882720/2010 do sbírky přispět.

K TÉMATU

Nádraží ve Fryštátě fungovalo v letech mezi lety 1898–1962 a leželo na jedné z odboček Severní dráhy císaře Ferdinanda. V průběhu let střídalo názvy: Freistadt in Schlesien, Fryštát ve Slezsku až po současné Karviná-město. Až do 60. let minulého století tudy vedla železnice z Bohumína a Petrovic dále do Ráje, Darkova, Lipin a Karvinné, odkud se dalo cestovat dále do Ostravy nebo Těšína.