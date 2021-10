V létě byla v plném proudu výroba ozdob pro zahraniční zákazníky, kteří letos preferovali bílou a červenou barvu.

„Hlavně v nich budou jejich vánoční stromky zdobit kromě koulí například kostelíky, medvídci nebo sněhuláci. Letošní objem zahraničních zakázek byl o něco menší než vloni a už byl naplněný a vyexpedovaný. Teď očekáváme ještě drobnější doobjednávky,“ říká místopředseda představenstva Jaroslav Veverka.

U opavských ozdob si odběratelé ceníhlavně jejich kvalitní provedení a tradiční ruční výrobu, ale též flexibilitu, krátké dodací lhůty, dodržování termínů a důraz na nejvyšší kvalitu i jakost. K největším zahraničním odběratelům patří především USA, Anglie, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Itálie a Francie.

Pozornost je nyní ve Slezské tvorbě zaměřena na průběžné tuzemské dodávky do prodejen a e-shopů. V nich evidentně vítězí retro s rozsáhlejší škálou barev – červená, modrá, žlutá, zelená, růžová a též fialová, která je podle křesťanských tradic hlavní adventovou barvou. Tvarově to jsou kromě klasických baněk a špiček třeba sněhuláčci. Ozdoby pro tuzemsko a pro zahraničí se liší barvami nebo tvary, ale jedno mají společné – ruční výrobu od foukání skla až po vymalování. To znamená, že každá je nezaměnitelným originálem.

Vánoční ozdoby z Opavy jsou ve světě proslulé. Dělají se už 70 let.Zdroj: archiv Slezské tvorby

Opavská Slezská tvorba, patřící mezi největší, nejznámější a nejstarší výrobce skleněných vánočních ozdob, byla založena v roce 1951. To znamená, že ve středu 21. října slaví své sedmdesátiny. „Na plánování oslav není covidová doba zrovna ideální a proto nic velkého nechystáme. Naše kulaté výročí oslavíme se zaměstnanci spíše v komorním duchu,“ konstatuje Jaroslav Veverka.