„Po vzájemné dohodě otevřeme 1. listopadu na třech místech (Doly Darkov, ČSM a ČSA) mobilní poradenská střediska, a to přímo v prostorách zaměstnavatele, kde naši zaměstnanci poskytnou zájemcům z řad propouštěných zaměstnanců veškeré služby,“ prozradil Viktor Najmon, pověřený zastupováním generálního ředitele Úřadu práce ČR.

Na mobilních pracovištích by měli zájemci z řad propuštěných získat od lidí z úřadu práce nabídku volných pracovních míst v regionu i v celé České republice.

„Na základě znalosti struktury propouštěných zaměstnanců v první vlně vytipujeme vhodná pracovní místa pro konkrétní klienty. Zároveň zájemcům poskytneme aktuální přehled rekvalifikačních kurzů. Tak abychom maximálně podpořili jejich šance na nové pracovní uplatnění,“ dodal ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

Nová šichta

Najít propuštěným lidem ze šachet se snaží i samo OKD. Její personalisté naplno spustili program Nová šichta, který dlouhodobě pomáhá zaměstnancům s hledáním nového pracovního uplatnění.

„Tento program se nejvíce osvědčil při útlumu dolu Paskov v roce 2017, kdy se nám zaregistrovalo přes 330 lidí. Všem jsme pomohli,“ říká Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.

Kontaktní místa pro zaměstnance fungují na všech lokalitách a přihlásit se do programu Nová šichta může každý zaměstnanec OKD, který v budoucnu rozváže pracovní poměr nebo i ten, který už v OKD nepracuje, maximálně však šest měsíců zpětně.

Sázka na rekvalifikace

Osvědčeným způsobem, jak z horníků udělat zámečníky, elektrikáře či profesionální řidiče jsou rekvalifikační kurzy. A podle mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové je o ně v Moravskoslezském kraji značný zájem.

„Jen během osmi měsíců letošního roku do nich Úřad práce ČR zařadil více než sedm stovek lidí. Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C a o rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Zvýšená poptávka je i po kurzech z oblasti služeb (např. pro kadeřnice a kosmetičky). Nejčastějšími zájemci o rekvalifikace jsou lidé starší 50 let,“ řekla Beránková.

K TÉMATU

ČSM má těžit ještě dva roky

Společnost OKD má k 1. lednu 2021 opustit 548 zaměstnanců, z toho jich 200 zůstane dále pracovat na útlumu, ovšem už pod hlavičkou společnosti Diamo. K 1. březnu by pak mělo odejít dalších zhruba 1400 zaměstnanců. Celkem tedy něco málo přes 1900 lidí. Propuštění mají podle kolektivní smlouvy nárok odstupné ve výši 12násobku měsíčních platů a státní příspěvek.



Činné mají po 1. březnu 2021 zůstat jen poslední dva Doly ČSM ve Stonavě, kde bude v těžbě pokračovat 2800 až 2900 zaměstnanců až do doby, dokud vláda nerozhodne o útlumu i těchto dolů. To by mělo nastat na konci roku 2022.