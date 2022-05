Ostrava Expat Centre se zabývá podporou a lákáním talentovaných profesionálů ze zahraničí, pomáhá těm, kteří se stěhují do regionu a je tady i pro cizince, kteří v regionu už nějakou dobu žijí. „Těší nás, že za necelé tři roky fungování se nám podařilo uskutečnit několik úspěšných projektů. Zejména máme radost z vytvoření relokační aplikace, která pomáhá cizincům se začleněním do regionu. Zorganizovali jsme také 50 různých eventů a vytvořili databázi 65 firem, které nabírají i česky nemluvící zaměstnance,“ uvedl Anton Husovský z MS Paktu, který současně působí i v OEC a propojuje vzájemnou spolupráci obou organizací.

V Moravskoslezském kraji trvale žije aktuálně 30 tisíc cizinců z toho je 11 tisíc Poláků a 10 tisíc Slováků. Ukrajinských uprchlíků je zatím v kraji okolo 17 tisíc, ale ne všichni z nich chtějí v našem regionu setrvat. Nemalé jsou také počty Indů a Korejců a velkou část cizinců tvoří také vietnamská komunita. Třetina žádostí, které přijdou do Ostrava Expat Centre souvisí právě s hledáním nebo změnou současného zaměstnání, s čímž pomáhají také odborníci z Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

OEC přibližuje cizincům český trh práce, pomáhá jim s orientací v pojmech, jako je pracovní úvazek nebo s pracovními dohodami. Umí poradit na jakých portálech hledat práci, jak napsat i český životopis, či jak si nastavit LinkedIn profil. Zároveň nabízí vlastní databázi firem v regionu, které zaměstnávají cizince.

„Od prvního setkání byli lidé v OEC velmi vstřícní a ochotní. Myslím si, že jsem je našla ve správný čas. Už nějakou dobu jsem byla rozladěná a zklamaná z mého neúspěšného hledání práce. OEC mi poskytlo užitečné rady, jak přistupovat k českému trhu práce, a pomohlo mi vylepšit můj životopis,“ uvedla Natalia Aguilera López, která si již našla práci právě díky OEC.

Mezi firmy, s kterými Ostrava Expat Centre navázalo spolupráci, patří významní regionální zaměstnavatelé jako například Tietoevry, HELLA, Brose, Siemens nebo Verizon. Mezi nejnověji zapojené spolupracující firmy patří například nadnárodní společnost HELLA Autotechnik Nova, s.r.o., která už přes 120 let vyvíjí a vyrábí osvětlovací techniku a elektroniku pro automobilový průmysl. Pro jejich zahraniční zaměstnance OEC zabezpečovalo například ubytování, „soft-landing“ - služby po příchodu cizince zahrnující například doprovod na úřady, založení bankovního účtu, mobilního tarifu a „Welcome workshop“, kde byli seznámeni s různými kulturními a obchodními specifiky české společnosti.

Ostrava Expat Centre a MS Pakt zaměstnanosti pomáhají také ukrajinským vysokoškolákům, lidem z IT, manažerům a dalším profesionálům. „Najít pro ně rychle vhodnou profesi v oboru nebude snadné, půjde o běh na dlouhou trať, ale věřím, že se nám společnými silami podaří začlenit, co největší procento Ukrajinců, do našeho pracovního trhu,“ doplnil Anton Husovský. S aklimatizací jim může pomoci právě nová relokační aplikace, která je dostupná na webu zde. Kromě zprostředkovávání nabídek práce může Ostrava Expat Centre pomoci zájemcům i s bydlením, vyřizováním dokumentů, hledáním lékařů, a nabízí i celou řadu volnočasových aktivit.

„V loňském roce jsme zorganizovali byznysové, volnočasové i komunitní eventy, kterých se zúčastnily celé rodiny našich klientů. Poznali jsme například kouzlo Beskyd, hráli jsme české společenské hry, seznámili se s indickou kulturou a také jsme naším klientům prakticky ukázali, jak vyplnit daňové přiznání, zakončil Anton Husovský.

Mezi klíčovou aktivitu Ostrava Expat Centre patří i kontinuální budování komunity, které probíhá ve spolupráci s firmami, institucemi, již fungujícími organizacemi se službami pro cizince, kluby cizinců, univerzitami, zdravotními službami, ubytovacími kapacitami nebo školskými zařízeními. Ostrava Expat Centre veškeré své aktivity a služby zveřejňuje na webu www.ostravaexpat.eu a na sociálních sítích Facebook a LinkedIn.

Ostrava Expat Centre zřizuje a finančně podporuje Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

K TÉMATU

· Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“

· Konkrétně se jedná o: zlepšení připravenosti absolventu, kteří vstupují na trh práce; zvyšování podílu obyvatel kraje s vysokoškolským vzděláním; lepší využití osobního potenciálu a odpovídající pracovní uplatnění obyvatel; růst produktivity, průměrné mzdy a nabídky dobře placených pracovních míst; snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných.

· Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Ve všech svých činnostech propojuje data a analýzy se zkušenostmi z praxe a reálnými potřebami v regionu.

· Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl založený jako samostatný zapsaný spolek 1. února 2019, jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.