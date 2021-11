"Letošní výlov Petrova rybníka byl docela úspěšný. Už na jaře jsme měli poměrně velkou rybí násadu. Ryby, i přes relativní nepřízeň počasí, kdy bylo studené jaro i chladnější léto, narostly do tržní velikosti. Pravdou je, že nás stále více trápí rybí predátoři-vydra a kormorán. To se letos projevilo na násadových rybách, kterých je výrazně méně, než v minulých letech. Ve srovnání s loňským rokem, kdy jsme vyprodukovali 60 tun ryb, se letos slovilo cca 55 tun. Větší část těchto ryb je připravena k prodeji. Kromě kapra nabízíme také amura, tolstolobika a lína," řekl vedoucí rybného hospodářství státního podniku Povodí Odry Ivo Jedlička.

"Novinkou je náš kružberský pstruh, chovaný na sádkách pod vodním dílem Kružberk. Jeho specifikum je odchov ve velice kvalitní vodě z vodárenské nádrže Kružberk. Díky krmení prvotřídním krmivem a také skutečností, že z nádrže Kružberk se dostává do odchovných nádrží také přirozená potrava - zooplankton, jedná se o rybu s opravdu výjimečným masem. Pokud je tento pstruh odchováván dále, označujeme ho již jako Kružberský lososový pstruh. Zbarvení masa, podobného lososu získává z krmiva obohaceného o přírodní pigment Astaxantin. Je to výtažek ze sladkovodních řas (Haematococcus pluvialis). Jedná se o silný antioxidant a má tudíž velmi pozitivní účinky na lidské zdraví. Velikost prodávaných ryb je od cca 1 do 2,5 kg. Výhodou je, že z nich lze upravit filety téměř bez kostí a ty pak mají širokou škálu kulinářského využití," doplnil Ivo Jedlička.

K TÉMATU

Odchované ryby nabízí státní podnik Povodí Odry ve svých podnikových prodejnách v Žermanicích, Opavě, Krnově na Petrově rybníce i přímo na farmě Kružberk pod přehradní hrází, včetně služeb spojených s prodejem ryb. Prodejní doby najdete na www.pod.cz.