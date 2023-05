/VIDEOROZHOVOR/ Vratné, nebo jednorázově udržitelné nápojové kelímky? Odpověď na otázku, proč je v případě Colours of Ostrava (COO) lepší vrátit se k jednorázovým kelímkům, dala organizátorům studie, kterou pro ně zpracovala společnost LCA Studio. Ta se zabývá posuzováním enviromentálních dopadů produktů a služeb. A právě s vedoucím LCA Studia, Vladimírem Kočím, jsme o udržitelnosti vedli následující rozhovor.

Rozhovor s Vladimírem Kočím, 25. května 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Spočítali jsme, že uhlíková stopa jednoho jednorázového kelímku je až o 109 g CO2 menší než u kelímku vratného,“ říká Vladimír Kočí, jenž rovněž púsobí jako vědec a pedagog na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Když se na festivalech objevily vratné kelímky, zdálo se, že je po problému s odpadem, jelikož zálohovaný kelímek nikdo nezahazoval. Teď se ale situace mění. V čem jsou tedy udržitelné rPET (stoprocentní recyklovaný PET materiál) kelímky lepší?

Nedá se říci, že by byly vždycky lepší vratné nebo, chcete-li, zálohované kelímky. Záleží na konkrétním případu použití. V prostoru, kde se koná festival Colours of Ostrava není dostatek možností opakovaně použitelné kelímky mýt, tudíž by se pro každé jedno další použití musely dovážet ze vzdálenosti několika desítek i více kilometrů. A pak by se musely převážet zpět.

FOTO, VIDEO: Colours sází na udržitelnost. Pít se bude z jednorázových kelímků

To znamená, že samotný proces transportu těchto kelímků má poměrně velký enviromentální dopad a pak tedy vychází lépe používat jednorázové kelímky, které se na místě jednou použijí, nebudou se mýt a převezou se k recyklaci, kde z nich vznikne druhotná surovina, která bude využita v automobilovém průmyslu.

Můžete to více přiblížit na konkrétním příkladu, třeba na festivalu Colours of Ostrava?

Kelímky na jedno použití se sesbírají a protože se jedná o jeden druh materiálu, máme čistý zdroj druhotné suroviny. Odpad, tedy kelímky, se převezou na několik desítek kilometrů vzdálenou skládku do Frýdku-Místku a tam se z nich vyrobí druhotná surovina (malé peletky), které budou využity v automobilovém průmyslu jako zdroj plastu. V tomto případě je tedy minimalizována doprava a zároveň je zajištěno využití druhotné suroviny.

Jiné by to bylo, kdyby se třeba odpadní kelímky likvidovaly ve spalovně anebo ukládaly na skládku. Jednak by to byla škoda a navíc by tato varianta měla větší enviromentální dopad. Když to shrnu, v případě, že se z kelímků stane racionálně využitelná druhotná surovina, vycházejí jednorázové kelímky lépe než ty vratné, které k mytí musíte opakovaně převážet až do Brna.

Kdybyste měl procentuálně vyjádřit, jak si stojí jednorázově udržitelný kelímek v konkurenci toho vratného, který lze použít opakovaně, ale musí se mýt, což není zadarmo a navíc to zanechává několikanásobně vyšší uhlíkovou stopu. Dá se říci, že jednorázový je jednoznačně výhodnější a jeho používání šetrnější k životnímu prostředí?

Když srovnáváme jednorázové a vratné kelímky obecně, tak vždy záleží na tom, kolikrát opakovaně ty mytelné kelímky použijeme.

Letošní ročník Colours of Ostrava bezhotovostně? Karty s sebou

V našich podmínkách v Ostravě na Colours, kdybychom vratné kelímky použili minimálně dvacetkrát, pak by začínaly vycházet lépe než ty jednorázové. Jenže to v případě festivalu Colours of Ostrava zajistit nejde, tudíž pro tuto akci jsou z hlediska enviromentálního vhodnější kelímky jednorázové.

Pro Colours of Ostrava jste dělali enviromentální studii. Překvapil vás zájem organizátorů, jejich ochota snižovat uhlíkovou stopu celé této akce?

Nepřekvapil, ale potěšil. My jako LCA Studio se zabýváme posuzováním enviromentálních dopadů produktů a služeb, a už jsme nějaké takové akce dělali. Ne pro Colours of Ostrava, ale něco jsme dělali pro konference hotelu Clarion v Praze, některé eventy jako takové. Jinak se ale věnujeme především průmyslovým záležitostem. Z tohoto pohledu byla práce pro COO nová a jak říkám, potěšilo nás to.