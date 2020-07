Okin BPS působí na Ostravsku již 16 let. Vedle Ostravy má pobočku v Praze a jeho hlavní sídlo je nyní v San Antoniu v USA. Před několika dny Deník informoval, že firma musí v Ostravě propustit 600 lidí.

Zdroj: Archiv Michala JelínkaZánik pracovních míst souvisí s přerušením spolupráce s americkým telekomunikačním gigantem Verizon. Majitel Okinu Michal Jelínek (na snímku vlevo - pozn. redakce) přímo z texaského San Antonia souhlasil s exkluzivním rozhovorem výhradně pro Deník.

„Necelá stovka z propuštěných zaměstnanců přejde do stávajícího ‚delivery centra‘ Verizon v Ostravě, které v minulosti vzniklo odštěpením části Okin BPS,“ zmínil v rozhovoru Jelínek.

Pane Jelínku, jak jste zprávu Verizonu přijal?

Realisticky, ale samozřejmě i s jistým smutkem. Okin BPS, v němž v Ostravě nakonec pracovalo 1500 expertů, jsme vybudovali z původního týmu třiceti lidí. Což ale v dynamické IT branži znamená, že firmou prošlo za dobu její existence asi pět tisíc lidí. Pro řadu z nich se jednalo o první zaměstnání vůbec, respektive o počátek jejich kariéry. Aby se tohle všechno stalo skutečností, museli jsme s těmito lidmi strávit stovky tisíc hodin školení, a to nejen odborného, ale třeba i výuky jazyků, komunitních či sportovních aktivit a podobně. Nemluvě o přípravě na nejvyšší kvalifikace…

Znamená ztráta Verizonu, že Ostrava přestává být konkurenceschopná?

Takový obecný závěr rozhodně udělat nelze. Verizon je jen jedním z našich zákazníků a ostatní o odchodu nepřemýšlejí. Verizon se rozhodl uplatňovat zcela jinou obchodní filozofii a přesunout velké části procesů z Ostravy do Asie. Toto rozhodnutí je vedeno nižšími náklady na práci v Asii a nemá co dělat s kvalitou služeb poskytovaných z Ostravy. Asi víte, že globálně pozorujeme i trend zcela opačný: jsou zákazníci, kteří míří naopak z Asie zpět do Evropy či USA. Jsou to ti, kteří dávají přednost kvalitě služeb. Záleží na momentálních prioritách dané organizace.

V každém případě rozhodnutí Verizonu přineslo smutnou skutečnost v podobě rozloučení se s asi šesti sty vašimi spolupracovníky. Uplatní se jinde ve firmě alespoň někteří?

Necelá stovka z nich přejde do stávajícího „delivery centra“ Verizon v Ostravě, které v minulosti vzniklo odštěpením části Okin BPS. Celý proces bude probíhat asi osm následujících měsíců. A k tomu ještě jeden důležitý detail: Verizon zdaleka neodchází jako náš zákazník úplně. Budeme i nadále podporovat řadu jeho podnikových procesů v engineeringu a příbuzných oblastech, na čemž bude pracovat asi tři sta lidí. A například tady, v engineeringu, máme dobrou příležitost růst.

Co bude s ostravským centrem Okinu dál?

Odpovím trochu zeširoka: náš dlouhodobý úspěch v oblasti podnikových služeb pod hlavičkou Okin BPS byl založen na náboru spolupracovníků se správným přístupem, na intenzivním tréninku a na odborném růstu, který jsme svým lidem poskytovali. Naší filozofií byl důraz na řešení problémů zákazníka; doručení kvalitní služby vždy mělo přednost před formálním, řekl bych až alibisticky formálním postupem dle příruček. Jinak to ostatně ani nebylo možné. Za šestnáct let spolupráce s Verizonem jsme denně čelili novým výzvám, učili se pracovat s novými technologiemi, „změna“ zkrátka musela být přítomna v naší DNA. I proto si i s touto zásadní změnou poradíme.

Můžete být konkrétní?

Změna, o které mluvíme, není charakteristická pouze odchodem zaměstnanců z ostravského centra. Naše budoucnost stojí na dvou pilířích. Prvním zásadním komponentem našeho dalšího rozvoje je dynamický růst naší BPS pobočky v texaském San Antoniu v USA. Tato pobočka zahajuje v červenci poskytování služeb několika novým zákazníkům a některé služby pro zákazníky v USA budou pravděpodobně poskytovány i z Ostravy a Prahy. Zcela jistě ne v rozsahu srovnatelném s objemem služeb z let 2015 až 2019, ale je to pozitivní vykročení do nové éry.

A ten druhý pilíř?

Druhým pilířem naší budoucnosti je rozvoj služeb v oblasti digitální transformace a IOT pod novou značkou Okin Digital. Ta již aktivně působí na americkém i evropském trhu a nyní navázala globální strategické partnerství s významnými firmami ze skupiny Vodafone. Nová značka Okin Digital staví na našich hlubokých znalostech tzv. „back-office procesů“ velkých firem a na hluboké technické erudici našich zaměstnanců v kombinaci se špičkovými technologiemi.