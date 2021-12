„Pokles zákazníků a snížení tržeb od 22. listopadu, kdy došlo k zamezení přístupu neočkovaných zákazníků do gastroprovozu, je velmi tvrdý a znatelný. Proto je další provoz v této situaci již ekonomický neudržitelný,“ informuje podnik na vstupních dveřích i svém webu.

Podle Executive chefa Jana Zemka ubyla čtvrtina hostů už s prvními omezeními na začátku listopadu, další čtvrtina pak se zákazem vstupu neočkovaných.

„Máme pokles padesát procent a pořád to klesalo dál. Nemělo smysl to držet, otevření nás stojí víc peněz, než když jsme zavření,“ shrnul.

Rozhodující část klientely podniku RestWhile tvořily dvě skupiny. Převážnou část tržeb přinášeli hosté na poledních menu. Druhou důležitou skupinou byli turisté. „Ti také přestali jezdit, protože se neubytují na horách, nedostanou se do restaurací. Stát zakázal vstup neočkovaným do těchto provozů a služeb. Sice vás nezavřou, protože na to nemají peníze, ale udělají všechno pro to, abyste zavřeli sami. Situace je ještě horší než před rokem, kdy nás zavřeli a nechali nám výdejní okna,“ bilancuje Jan Zemek.

Na 36 procentech doma? To by mi utekli

Restaurace postižené omezeními sice mohou od státu dostat šedesátiprocentní kompenzaci, když zavřou z důvodu omezení poptávky. Částka se ale vypočítává z náhrad, které jsou zaměstnancům vypláceny. Ty činí maximálně šedesát procent platu. „Nikdo neřekl, že dostaneme šedesát procent z šedesáti procent. Nemůžu nechat doma lidi na třiceti šesti procentech. To by mi utekli a už nikdy bych je nedostal zpátky. Už teď máme problém sehnat zaměstnance, nikdo v tom oboru nechce kvůli vysoké nejistotě pracovat,“ zmínil šéf restaurace.

Jako termín znovuotevření oblíbený grill stanovil 2. ledna. „Lidé chtějí vědět, kdy otevřeme, tak jsme tam ten termín dali. Ale jestli opravdu otevřeme, to je v tuto chvíli ve hvězdách,“ uzavřel Jan Zemek.