"Vlaky opět jezdí v hodinovém intervalu po celý den, 16x denně v každém směru – s odjezdy z Brna i Ostravy v rozmezí 5:00 – 21:00 hodin. RegioJet tak obnovil téměř plný rozsah svých vlakových spojů. Počty cestujících a poptávka po cestování se již nyní aktuálně blíží 70 procent předcovidovému stavu a další nárůst se očekává s rozšířením školní výuky od 24. května," komentoval aktuální situaci mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Společnost očekává zvýšení poptávky také po víkendovém a volnočasovém cestování. Mezitýdenní nárůsty počtu cestujících a tržeb se pohybují kolem 20 procent.

Mluvčí také připomněl, že v pátek 28. května vyjíždí letošní první vlakový spoj RegioJet do Chorvatska. Patnáct minut před pátou odpoledne z Prahy a zhruba deset minut před osmou z Brna. "Celkový počet prodaných jízdenek na spoje do Chorvatska se již blíží 30 tisícům, každý den se nyní prodá 1000 nových jízdenek," dodal Ondrůj.

Zhruba v polovině června startují přímé vlaky RegioJet do Budapešti a Györu, a to 2x denně v každém směru. RegioJet již nyní provozuje 4x denně v každém směru spoje do a z Vídně a 13. 6. dva páry z těchto spojů prodlouží až do Budapešti.

V provozu jsou také spoje Praha – Ostravsko – Košice – a to 2x denně v každém směru – jeden denní a jeden noční spoj a 3x denně v každém směru spoje na trase Praha – Brno – Bratislava a zpět.