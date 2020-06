Během vyhlášení nouzového stavu čelily personální agentury díky koronavirové pandemii těžké. Zaznamenávaly obrovský propad poptávky po agenturních zaměstnancích, jejich snaha po zachování pracovních míst jejich zaměstnancům byla mnohdy marná.

Comfort Job Agency Ostrava. | Foto: archiv Deníku

Ostravské agentuře Comfort Job Agency se však díky obrovskému úsilí podařilo tuto nelehkou situaci ustát, ke svým klientům se neotočili zády a snažili se jim pracovní místa udržet. „ Alespoň na 60 procentech, protože nám bylo jasné, do jakých problémů by se dostali. Vždyť ztratit práci a příjem prakticky ze dne na den, to je velmi frustrující, dokázali jsme se vžít do jejich situace a začali jsme jednat. Pro někoho možná byl nouzový stav určitým druhem odpočinku, měl dost času na záliby, koníčky, my jsme ale objížděli firmy a společnosti, se kterými dlouho spolupracujeme a snažili se vše řešit,“ říká ředitelka agentury Marcela Kubicová.