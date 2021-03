„Naše firma se zabývá výrobou zkušebních strojů a zařízení pro zjišťování mechanických vlastností materiálů. Mnoho lidí o tom ani neví, ale všechno kolem nás (železo, plasty, auta, dřevo atd.) se musí zkoušet v tahu, tlaku ohybu krutu a podobně. A přesně tyto stroje, které jsou schopné tyto parametry měřit, vyrábíme,“ vysvětluje Vladan Dušek.

Labortech má zákazníky ve více než dvaceti průmyslových odvětvích jako je strojírenství, jaderná energetika, stavebnictví a letecký či automobilový průmysl. Firma sídlí v Opavě na Rolnické ulici.

„Zde se nachází kompletní administrativa; obchod, vývoj produktů, programátoři, konstruktéři a další teamy lidí, kteří se podílejí na vzniku strojů a zařízení. Součástí areálu firmy je i předváděcí Showroom s portfoliem našich strojů. Výrobní složku tvořenou montáží a nástrojárnou má firma v Budišově nad Budišovkou, kde se většina našich strojů skládá, zprovozňuje a kalibruje. Zkrátka strojům se zde vdechne život. Obchodní firma Labortech Trading s.r.o. obchodující s celým světem má sídlo v Praze. Díky zastoupení po celém světě nás koronavirová krize až tak nezasáhla a „zkoušet se musí pořád,“ komentuje Vladan Dušek.

Výrobní hala v Budišově nad Budišovkou.Zdroj: archiv společnosti Labortech s.r.o.

Zchátralá stodola se změnila v krásný penzion

Vladan Dušek však není jen ředitelem firmy Labortech, ale současně působí jako budišovský radní a je majitelem Relax Pensionu Schönwald, který vede jeho manželka Ludmila Dušková, a který se nachází v budišovské části Podlesí. Na místě nynějšího penzionu stál statek, jehož budovy Vladan Dušek zachránil od úplného zániku.

„Areál, který byl v dezolátním stavu jsem koupil v aukci. Jako první se opravila firma, tu jsme využívali ještě před tím, než jsme koupili halu v Budišově, a pak následovaly ostatní objekty. U rekonstrukcí se snažíme vždy zachovat ráz domů, který zde vybudovali lidé, kteří tu žili stovky let před námi. Něco zbourat a zničit, to umí každý. My jsme chtěli zachovat domům jejich duši,“ popisuje Vladan Dušek.

Jak sám říká, penzion postavili více méně z trucu. „V hale v Budišově je Showroom našich strojů, jezdí k nám zákazníci z celého světa a my jsme s nimi neměli kam jít na jídlo, a především uzavírat obchody. Dnes do penzionu však míří nejen zákazníci, ale i turisté. Nejčastěji to jsou lidé, upřednostňující klid a pohodu, a kteří si potřebují udělat pořádek v duši a ve své hlavě. Prostředí v penzionu a jeho okolí má určité magické kouzlo, a proto se naši klienti k nám rádi vracejí,“ dodává ředitelka pensionu Ludmila Dušková.

Relax Pension Schönwald.Zdroj: archiv Relax Pensionu Schönwald

Spolek vrací tradicím život

Ještě dodejme, že v Podlesí funguje spolek „Za Naše Podlesí“. Vladan Dušek je jeho členem, paní Dušková mu pak předsedá. „I když jsme „přistěhovalci“, kteří zde bydlí více než jednadvacet let, snažíme se oživit tradice a Podlesí stále zvelebujeme. Například ze sbírky se zhotovil Kříž smíření, který byl loni také vysvěcen. Pořádáme Vánoční trhy spolu s rozsvěcením stromu, sportovní akce

pro děti i dospělé, nebo kácení Máje,“ řekl závěrem pan Dušek.