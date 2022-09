Multikulturní zařízení

„Jsme multikulturním zařízením, které se nachází v bráně Beskyd, kudy lidé jezdí na Lysou horu, Visalaje, Travný nebo Morávku. Těžíme tak z příhodné strategické polohy, kdy v nejbližším okolí neexistuje žádný podobný podnik s výjimkou pivovaru Koníček ve Vojkovicích,“ uvedl provozovatel Radegastova šenku Roman Vajda s tím, že tento podnik nabízí také osm pokojů k ubytování, konferenční a společenský sál, bowling, kulečník a také velkou zahrádku s dětským hřištěm a půjčovnou elektokol s nabíjecími stanicemi, nebo nabíjecí stanice pro elektromobily. „Fungujeme v obci, kde je známý pivovar. Podle něj je koncipovaný i náš název. Ostatně kde jinde by měla být vlajková loď Radegastu než v Nošovicích,“ dodal Vajda.

Vzhledem k tomu, že v okolí restaurace působí řada firem, využívají jejích služeb manažeři těchto podniků, takže se v šenku často konají workshopy, konference, teambuildingové akce, ale také svatby, oslavy narozenin, různé večírky či pohřby.

„Zaměřujeme se také na kulturní oblast. Byly se u nás podívat také známé herecké osobnosti Pavel Zedníček a Miroslav Donutil, Nebo Jitka Asterová. Na podzim chceme oslovit Pavla Zedníčka, protože má novou divadelní hru s Bolkem Polívkou. Bylo by moc fajn, kdyby ji tady ukázal zdejším lidem i těm z okolí,“ míní Vajda.

Nejoblíbenější je svíčková

Radegastův šenk je postavený na beskydské regionální kuchyni, které šéfuje Marián Hruštinec, ikona šéfkuchařů na Frýdecko-Místecku. „Nejoblíbenější je naše svíčková. Dále nošovický guláš, kuřecí steak v sezamu, naše halušky. Pokud jde o sladké, tak borůvkový knedlík. Hosté si nesmírně zamilovali i naše kolena, žebra a jednoduché věci, které se hodí k pivu. Děláme si své tlačenky, klobásky. Mezi minutkami se uchytil vepřový steak Texas soutěžící v Beskydské pivní stezce v kategorii nejoblíbenější jídlo. V soutěži hlasují samotní hosté. Na jídelním lístku se mohou přihlásit skrz QR kód a dát hlas jídlu, které sami ochutnali. Mohou ale zároveň napsat, co se jim líbí nebo naopak nelíbí. Jsme otevření všemu,“ ujistil Vajda.

A kteří lidé Radegastův šenk navštěvují? „Jezdí k nám hosté ze směru od Morávky, Zlatníku až po Frýdek-Místek. Z druhé strany pak od Žermanic, Třinecka, nebo ostravska. Oslovili jsme tak klientelu na poměrně rozlehlém prostoru. Navíc díky těm, kteří u nás byli na služební cestě, se o nás ví už také v Praze a na dalších místech v Čechách a na Slovensku Jezdí k nám tedy i lidé, kteří tráví dovolenou v Beskydech nebo tady přijedou na víkend,“ přiblížil Vajda.

V dohledné době chtějí v Nošovicích postavit menší wellness a zvětšit odpočinkovou zónu. „Jde nám o to, aby ubytovaní hosté mohli odpočívat stylem spa. Vzniknou tady dvě sauny, vířivka, masážní salonek. Možná přidáme i dva či tři pokoje, abychom spadali do kategorie hotelů. Nyní máme status penzionu. Už teď jsme neustále vytížení naplno, takže potřebujeme rozšířit ubytovací kapacity. Parkoviště, o kterém jsme říkali, že je velké, už je nám dneska malé. I to budeme chtít rozšířit. V současnosti je to takřka nutnost. Návštěvníci musí mít možnost pohodlně zaparkovat a jít si v klidu vychutnat dobré jídlo a pití,“ uzavřel Vajda.

Radegastův šenk se nachází necelý kilometr od nošovického pivovaru Radegast. Proto se není čemu divit, že je vyhlášený mezi pivaři. Ti tvrdí, že zdejší pivo je nejkvalitnější široko daleko. Pochvalují si jeho hutnou pěnu a příjemnou chuť. Dominantou restaurace Radegastův šenk jsou pivní tanky s ryze hořkým dvanáctistupňovým pivem Radegast. Jedná se o pivo s nejvyšší výtočí v celé České republice.

„Toto pivo je pro nás stěžejní. Jde o hlavní produkt pivní kultury. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v těsné blízkosti pivovaru, tak se pivo nikde dlouho neskladuje, nepřeváží, putuje k nám jen kousek. Možná i tím, je u nás pivo nejkvalitnější. Výhradně se tady čepuje na hladinku. Styl lidem chutná. Říkají, že hutnější pěna a chutnější pivo není nikde v okolí,“ uvedl provozovatel Radegastova šenku Roman Vajda.

„Všichni naši výčepní si prošli školením, které je velice náročné. Dáváme si hodně záležet na tom, aby nejen samotné čepování, ale i sanitace a hygiena pivní kultury byla na té nejvyšší úrovni. K tomu neodmyslitelně patří kvalitní jídlo a domácí kuchyně,“ pokračoval Vajda.

Kromě ryze hořkého dvanáctistupňového piva je na čepu Radegastova šenku ještě originál Pilsner Urquell, dále desetistupňový černý Kozel a ochucený birell Pomelo & Grep, který je hodně populární především v teplých letních měsících, a to nejen mezi cyklisty. „Drtivou většinu výtoče, a sice devadesát až devadesát pět procent výtoče však tvoří ryze hořká dvanáctka od Radegastu,“ doplnil Vajda.

Vzhledem k tomu, že se Radegastův šenk nachází v těsné blízkosti pivovaru Radegast, tak velmi úzce spolupracuje s tímto potravinovým závodem.

„Kupříkladu před dvěma lety se u nás konalo velkolepé finále soutěže Radegast mistr výčepní. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost sledovat, jak vypadá čepování piva od opravdových mistrů. Ostatně i díky spolupráci s pivovarem mají zájemci možnost vyzkoušet si u nás načepovat pivo pod kontrolou mistra výčepního,“ popsal Vajda s tím, že škola čepování piva probíhá v Nošovicích každý víkend.

V Radegastově šenku také dokážou hostům zajistit prohlídku pivovaru. „Je to zajímavá atrakce zvláště pro milovníky piva, ale nejenom pro ně. Pokud má někdo zájem, může si u nás prohlídku rezervovat, aniž by musel na zákaznické centrum do Radegastu. Náš personál už se o všechno postará a doladí veškeré náležitosti přímo s pivovarem, se kterým jsme prakticky neustále v kontaktu,“ přiblížil Vajda s tím, že v době koronavirové epidemie se zájemci nemohli účastnit prohlídek pivovaru. „Jde totiž o potravinový závod podléhající přísným hygienickým normám. Nezbývá nám nic jiného, než doufat, že nyní už zase všechno bude fungovat tak, jak má, a to bez jakýchkoliv omezení. Osobně prohlídku pivovaru doporučuji úplně každému. Rozhodně stojí za to si prohlédnout, co všechno stojí za tím uvařit pivo, které se může pyšnit nejvyšší výtočí v celé České republice,“ poznamenal Vajda.

Z propojení Radegastova šenku a pivovaru profitují oba subjekty. „Navíc máme velice příjemný, usměvavý personál, chutné jídlo a pivo jako křen,“ uzavřel Vajda.