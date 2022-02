Zdroj: Youtube

„Samotný Pivovar Radegast leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd a je tak pevnou součástí místního regionu a krajiny. Na vše pak dohlíží socha boha Radegasta, a to přímo ze srdce Beskyd na Radhošti. Proto považujeme za přirozené, abychom o tento region pečovali a zachovali jeho jedinečnost. S tím souvisí i ochrana vlků, kteří jsou součástí naší krajiny,“ říká Josef Jalůvka, manažer značky Radegast, a dodává: „Rozhodnout se správně v náročných situacích je však někdy velmi těžké. V našich kampaních poukazujeme na to, že správného chlapa nedělají svaly, ale právě jeho rozhodnutí, a tak je tomu i v našem „vlčím příběhu“.“

Pivovar Radegast dlouhodobě podporuje projekty zaměřující se na péči o přírodní bohatství a ochranu životního prostředí v Beskydech a okolí. V těchto oblastech je také sám velmi aktivní. Radegast například výrazně snížil spotřebu vody na výrobu svého piva nebo vytvořil systém rybníčků, které přírodním způsobem čistí dešťovou vodu odcházející z areálu pivovaru. V rámci grantového programu Radegast lidem zase rozdal za posledních pět let přes dva miliony korun na projekty související s péčí o vodu a ochranou vodních zdrojů. Výrazně také podporuje péči o beskydské mokřady a louky.

Cenu AOPK ČR za rok 2021 předal děkan Fakulty životního prostředí ČZU Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc. Předání bylo součástí konference Vybrané problémy naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádala spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Cílem ocenění je upozornit na zajímavé počiny, které pomáhají zlepšit stav české přírody a krajiny. „Radegast nás oslovil tím, že hrdina jejich kampaně se v těžké situaci rozhodl správně. To v kontextu tuzemské, mnohdy vyhrocené debaty o návratu vlků do naší krajiny, není úplná samozřejmost. Naopak je to velmi potřebný postoj,“ upozorňuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která je státní instituce zajišťující odbornou i praktickou péči o naši přírodu.

„Snažíme se vysvětlovat, že tyto přísně chráněné šelmy do naší přírody patří, chovatelé dostávají finance na zabezpečení stád i kompenzace za případné škody. Vlci pomáhají regulovat přemnožená prasata divoká, srnce a jeleny, kteří brání přirozené obnově našich lesů a působí velké škody i zemědělcům. Právě proto nás spot potěšil," vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.