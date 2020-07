Jak už Deník exkluzivně informoval ve středu, v ostravské IT firmě Okin BPS se chystá hromadné propouštění. Některým zaměstnancům už běží výpovědní lhůta, jiní budou postupně propouštěni v dalších vlnách během podzimu. Důvodem je skutečnost, že americký telekomunikační operátor Verizon, pro něhož firma zajišťuje služby, Okinu vypověděl smlouvu.

„Ještě v pondělí tomu nic nenasvědčovalo. Až pár minut před plánovanou konferencí – protože stále ještě pracujeme v režimu home office – jsme si měli přečíst e-mail, kde se psalo, že Verizon s námi rozvázal na většině pozic kontrakt. Přišlo to z hodiny na hodinu,“ sdělil Deníku jeden ze zaměstnanců, který pro Verizon objednával sortiment a dělal administrativní činnost, avšak k poslednímu srpnovému dni v Okinu musí skončit. Deník po domluvě jeho totožnost neuvádí.

Podle čerstvých informací Deníku už výpověď muselo podepsat na padesát lidí, kterým běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Další o práci přijdou v několika vlnách na přelomu září a října, celkem půjde o více než šest set lidí z budovy Nordica v Českobratrské ulici.

OKIN BPS: BEZ KOMENTÁŘE

Vedení společnosti Okin včera Deníku přislíbilo oficiální vyjádření s detailními důvody učiněných kroků, avšak v návaznosti na první informativní článek, v němž vše zásadní bylo řečeno a na který posléze odkazovaly i některé další zpravodajské weby, situaci přehodnotilo. „S ohledem na to, co bylo v médiích publikováno, už žádné oficiální vyjádření za společnost Okin BPS poskytovat nebudeme,“ vzkázala Jindřiška Součková, HR ředitelka firmy.

Společnost Okin už musela hromadné propouštění oznámit na úřadu práce, ten je ale vázán mlčenlivostí a zaměstnavatele, kteří tento záměr nahlásili, nesděluje. „Je však nutné upozornit na fakt, že pokud zaměstnavatelé nahlásí ÚP ČR záměr hromadného propouštění, neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci. Jedná se o záměr. Tudíž k hromadnému propouštění dochází zpravidla v řádu několika měsíců, navíc k němu nemusí dojít stoprocentně. Vše se odvíjí od situace na pracovním trhu a u zaměstnavatele,“ řekla Deníku mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

JDOU DO TIETA

A uvedené množství lidí podle všeho bez práce skutečně nezůstane. A to i proto, že ihned po oznámení výpovědí začali zaměstnanci Okinu hromadně žádat o práci u dalšího giganta na tuzemském IT poli, společnosti TietoEvry Czech (dříve jen Tieto Czech). „Ano, aktuálně evidujeme nemalý zájem o práci od zaměstnanců firmy Okin, ale pochopitelně nejen od nich, ale také z jiných z firem na trhu. Ani nyní jsme totiž nepřerušili nábor nových lidí. U nás nehrozí, že bychom kvůli koronaviru uzavírali provoz nebo se chystali hromadně propouštět,“ ujistila mluvčí TietaEvry Czech Zuzana Mánková.

Podle dalších propuštěných zaměstnanců se z dříve velkého hráče na IT poli, který zaměstnává i s pobočkou v Praze přes 1200 lidí, nejspíše stane lokální firma. „Bez Verizonu zůstanou Okinu jen menší klienti a nebude tolik pracovních pozic. Bude to hodně velká krize a výrazný krok o několik let zpátky,“ uvedl zdroj Deníku, podle něhož se většího partnera Okin neúspěšně snaží sehnat už několik let. A jistotu práce údajně nemají do budoucna ani ti, kteří ve firmě setrvají.

PROPOUŠTÍ I DALŠÍ FIRMY

Spolehlivý zdroj zevnitř firmy také upřesnil prvotní informaci Deníku o důvodu propouštění. Souviset to nemá tolik se stěhováním firmy mimo Evropu, jako zejména s dopadem koronaviru na ekonomiku ve Spojených státech a upravenou strategií Verizonu.

Podle údajů úřadu práce však Okin není jediný, kdo nyní hromadně propouští. Ke konci května, k němuž se vztahují poslední dostupné statistiky, nahlásilo tentýž záměr hned sedm zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, kteří nepočítají s celkem 283 zaměstnanci.