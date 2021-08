Právě v Nemocnici Agel Nový Jičín si mohou aktuálně rodičky vybírat rovnou z desítky variant, a to dle svých preferencí.

„Jako prvotní volbu určitě doporučujeme metody ke zklidnění mysli. Už před porodem je vhodné, aby se maminka co nejvíce informovala a využila třeba i kurzů předporodní přípravy či prohlídek porodnice. Ty jí pomohou odbourat stres z neznáma,“ radí Marcela Bučko, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení s tím, že při samotném porodu v počátečních fázích pak maminky s největší oblibou využívají hydroterapii, a to buď ve sprše, nebo ještě lépe ve vaně.

„Rodičky si velmi pochvalují také naši hydromasážní vanu, ve které se mohou nechat masírovat tryskami, prohřívají si tělo vodou a zároveň jsou nadlehčovány. To vše výrazně ulevuje od bolesti,“ vyzdvihuje hlavní výhody hydroterapie vrchní sestra a připomíná, že od letošního roku mají nastávající maminky také možnost využít i bylinné napářky, kdy pára z bylinné lázně působí na oblast hráze a malé pánve.

"Kombinace teplé páry a vůně bylinek fyzicky uvolňuje porodní cesty, mírní bolest a zároveň psychicky uklidňuje, což je pro porod ideální kombinace," vysvětluje Marcela Bučko.

Výčet dalších možností jak ulevit rodičkám od bolesti doplňuje mluvčí společnosti Agel Adam Knesl: "Mimo to mohou maminky bez omezení využívat muzikoterapii, tedy terapii hudbou, kdy si pustí své vlastní oblíbené či na míru sestavené hudební skladby, nebo aromaterapii za pomoci vonných esencí, které nabízejí přímo zdravotníci na oddělení. Velmi efektivním pomocníkem pro mírnění bolesti jsou pak také masáže, které mohou provádět jak zdravotníci, tak i doprovod."

Pokud už je porod v pokročilejší fázi a alternativní metody tišení bolesti rodičce nedostačují, na základě indikace lékařem mohou být využity farmakologické metody, mezi které patří především systémová analgezie.

„Tu lze buď vdechovat, kdy hovoříme o inhalační analgezii, nebo je aplikována analgezie do žíly či do svalu. Všechny tyto varianty jsou vysoce účinné a jednoduše aplikovatelné, nevýhodou ale může být mírný útlum rodičky,“ vysvětluje Marcela Bučko s tím, že právě z důvodu možného tlumení je nutné využít systémovou analgezii ve správný čas – nikoliv předčasně již při prvních bolestech.

V rámci regionální analgezie pak bývá nejčastěji využívána analgezie do páteřního kanálu, takzvaná epidurální analgezie, která je nejúčinnějším způsobem analgezie, ale zároveň i nejvíce invazivním.

„Farmakologické metody v posledních letech obecně používáme čím dál méně, protože stále větší počet maminek přichází do porodnice s tím, že chtějí porodit bez farmakoterapie a využívají hojně metody alternativní. Někdy si s nimi vystačí, jindy přeci jen nakonec pomůže medikace. Pokud je proces porodu již příliš náročný, představují farmaka velmi účinné vysvobození z bludného kruhu strachu, napětí a bolesti, a maminky by se neměly stydět o ni požádat,“ shrnuje vrchní sestra Bučko s tím, že farmaka v řadě případů pomáhají také celkově zlepšit dýchání i zrelaxovat porodní cesty – a to i přesto, že bolest nikdy neodstraní úplně, pouze ji mohou mírnit.