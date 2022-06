Firmu založila bývalá ekonomka z Ostravy před sedmi lety. „Přibližně deset let jsem se věnovala zahradničení intenzivně, formou koníčku, a postupně jsem přišla na to, že se tím chci i živit,“ vzpomíná podnikatelka s úsměvem na dobu, kdy tvořila zahrady po práci v kanceláři, jen pro radost, zcela bez finančního ohodnocení.

„Dělala jsem nejprve vlastní zahradu, pak zahrady našich známých a byla jsem ráda, že můžu někde vyzkoušet své nápady. Bavilo mě to natolik, že jsem se rozhodla absolvovat kurz zahradního návrhářství a věnovat se návrhům a realizacím profesionálně,“ říká návrhářka, která vytváří převážně zahrady blízké skutečné přírodě.

„Stále více lidí touží mít u svého domova pestrou zahradu, na níž bude život. Navrhujeme barevné zahrady, kde po většinu roku kvetou trvalky, na keřích a stromech dozrávají plody, motýli a včely tady nachází potravu. Zahrady, kde můžete jen tak relaxovat, nebo pěstovat zeleninu či bylinky, které jsou plné barev, chutí a vůní,“ vysvětluje zahradnice.

Podle ní je dnes trendem návrat ohně a jedlých plodů, čímž se určitou oklikou, která vedla přes sterilní designové zahrady, lidé vrací k zahradám takříkajíc babičkovským. Jen v poněkud modernějším pojetí.

Dřevěné prvky zahradu ozvláštní

Zakázek neustále přibývá, a aby byla firma schopna vyhovět, tým Přírodních zahrad se postupně rozrůstá. Minulý rok se po řadě let působení na manažerských pozicích rozhodl pro velkou změnu a práci v rodinné zahradnické firmě i podnikatelčin manžel Martin Slíva.

„Místo s tabulkami začal pracovat se dřevem a daří se mu vytvářet skutečně krásné věci. Dříve jsme spolupracovali s externími stolaři, nyní dělá většinu naší stolařiny manžel. Do zahrad totiž umisťujme různé dřevěné prvky - treláže na odclonění, terasy, pódia, a vytvořili jsme třeba i celodřevěný zahradní sprchový kout. Velice oblíbené jsou také vyvýšené dřevěné záhony. Lidé chtějí pěstovat rajčata, okurky, saláty nejen pro spotřebu, ale hlavně pro radost, nechtějí to však dělat ve starém duchu, ale komfortně. Mně se toto řešení osvědčuje i na vlastní zahradě a ráda jej doporučuji. Když se záhony založí správně, tak se plodinám daří velmi dobře,“ vysvětluje zahradnice.

Promyšleně navržená zahrada je krásná od první chvíle. „Mám práci v zahradách moc ráda, jak se ale firma rozrůstá, připravuji více návrhů, mám více administrativy. Vlastně se tak vracím do kanceláře k počítači více, než bych chtěla,“ konstatuje.

„I přesto jsem hodně v terénu, kde je krása vidět. Na rostlinách je změna nejvíce viditelná třetí rok od založení zahrady. Dva roky se totiž tvoří kořenový systém a rostliny dávají energii do podzemní části, a až poté do části nadzemní, viditelné. Naše zahrady jsou však celkově hodně orientované na barvy, používáme traviny a rostliny vybíráme tak, aby kvetly v průběhu celého roku. Děláme také hodně s kamenem a v našich zahradách máme rádi prvky ze dřeva. Takže je zahrada krásná od první chvíle,“ dodává.

Po pár měsících se vždy celý tým vrací na zahrady podívat. „Je nádhera vidět, co jsme vytvořili a co za námi zůstává. Fotografie některých realizovaných zahrad umisťujeme na našem webu www.zahradajeradost.cz, kde je možné se inspirovat. Musím říct, že nás většinou oslovují lidé, kteří nad svými zahradami skutečně uvažují a se kterými je radost komunikovat. Máme asi štěstí na zákazníky, jsou to báječní lidé a my máme radost, pokud se naše práce podaří, a oni se ve své zahradě cítí prostě jako doma,“ uzavírá podnikatelka.