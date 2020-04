Kvůli ochraně řidičů zakázal krajský hejtman Ivo Vondrák nastupovat a vystupovat do veřejných autobusů předními dveřmi 16. března. Řidiči nesměli cestující ani odbavovat, zhruba 6 týdnů se tedy v autobusech neplatilo jízdné. Kraj zároveň zrušil režim zastávek na znamení.

„Jako jedni z prvních v Česku jsme vytvořili řidičům jakousi ‚ochrannou bublinu‘. Zakázali jsme nástup předními dveřmi, zavedli povinné zakrývání obličeje a další opatření, která snižují riziko šíření viru. Zajistili jsme dezinfekci i první várku roušek a respirátorů pro naše dopravce. Jsme přesvědčeni, že opatření byla správná. Svědčí o tom i fakt, že zatím nemáme potvrzeno ani jedno onemocnění řidiče nebo cestujícího, způsobené přenosem v autobusu,“ uvedl Vondrák.

Od 25. dubna už nástup a výstup předními dveřmi bude opět možný. „Opakovaně jsme konzultovali s epidemiology a hygieniky možnost přenosu nákazy v prostředcích veřejné dopravy. Shodují se, že za dodržování správných hygienických předpisů je při odbavování cestujících téměř vyloučena,“ prohlásil Vondrák.

Nadále tak je nutné používání roušek či dodržování odstupů. Důkladně se budou také dezinfikovat vnitřní prostory autobusů.

„Vracíme se tak k placení jízdného, stejně jako to už o nějaký ten týden dříve udělala většina ostatních krajů. Kdybychom to neudělali, museli bychom razantně omezit veřejnou dopravu v regionu, znamenalo by to i propouštění u dopravců,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák.

Náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka poděkoval řidičům a cestujícím za práci i ohleduplnost a ubezpečil, že kraj je i nadále připraven maximálně je chránit.

„Umožníme samozřejmě dopravcům provádět změny ve vnitřních prostorách autobusů, instalovat různé fyzické zábrany mezi řidičem a cestujícími a další opatření. Jsme připraveni akceptovat další rozumné návrhy dopravců nebo řidičů, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti,“ řekl Unucka.

Kraj však nemůže zcela zakázat platby v hotovosti u řidiče. Připravil alespoň opatření k jejich výraznému omezení. „Od soboty 25. dubna bude zakázáno ‚dobíjení‘ karty ODIS nižší částkou než stokorunou tak, aby se minimalizoval počet těchto transakcí. Žádáme cestující, aby si včas koupili dlouhodobé časové jízdenky ODIS nebo si nahráli dostatečný kredit v elektronické peněžence své ODISky, ideálně přes e-shop podle jejího vydavatele,“ podotkl.

Cestující mohou využít také Dopravní infocentra ODIS v Ostravě, Opavě, Frýdku-Místku, Orlové, Karviné, Českém Těšíně, Třinci, Jablunkově a od pondělí 27. dubna i v Krnově či prodejní místa dopravců. ODISku je možné dobít i v pokladnách vlakových nádraží Českých drah.

„Všechny tyto způsoby jsou nejen rychlejší, ale hlavně bezpečnější, protože nedochází ke shlukování lidí v malém prostoru u řidiče. Plaťte, pokud možno především ODISkou a tam, kde to jde, platební bankovní kartou. Když už opravdu musíte platit hotově, nachystejte si přesnou částku,“ požádal náměstek hejtmana.

Stávající rozsah veřejné dopravy bude do budoucna možný pouze za předpokladu, že se cestující do autobusů vrátí v takovém počtu, jako před začátkem virové pandemie. „Klíčové bude, aby se cestující v autobusech cítili bezpečně. Proto máme jasný plán, jak cestujícím vrátit důvěru v cestování veřejnou hromadnou dopravou. Některá opatření je možné realizovat ihned, některá až za nějakou dobu,“ doplnil Unucka.

Zásadní změny kraj plánuje od letošního prosince. „Cílem je naprostá minimalizace hotovostních plateb a interakce řidiče a cestujícího. Na konci letošního roku budou všechny autobusy umožňovat platit jízdné kromě ODISky i bankovní kartou. Stejně tak budou odbavovací systémy schopny přečíst QR kód jízdenky, kterou si cestují zakoupí v mobilní aplikaci MůjODIS. Ve spolupráci s obcemi chceme lidem umožnit vyřídit si ODISku na obecních úřadech, aby ji mohl mít opravdu každý,“ přiblížil náměstek hejtmana.

Další opatření bude kraj hledat také v nově zřízené celostátní pracovní skupině, složené ze zástupců dopravních expertů z akademické sféry, epidemiologů, dopravců a řidičů.

„Ve vybraných krajských vlacích jsme v těchto dnech dokončili nástřiky interiérů pomocí nanotechnologie s aktivními částicemi, která by měla výrazně snížit množství bakterií a virů v interiéru vozidla. Pokud se měřením potvrdí předpokládaná funkčnost, jsme připraveni stejnou technologii použít i v autobusech,“ dodal Unucka.