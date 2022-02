Přímé spojení Varšavy a Ostravy začalo, kraj za každý let zaplatí přes 20 tisíc

„Letecké spojení s významným hubem v Evropě je jednou z našich priorit. Napojením se na rozsáhlou leteckou síť LOT Polish Airlines ve Varšavě zabezpečíme pro Moravskoslezský kraj dlouho žádanou mobilitu,“ uvedl Jaromír Radkovský, generální ředitel Letiště Ostrava, a.s.

Lety na této trase budou obsluhovat letadla Bombardier Q400 a Embraer 170/175 s kapacitou 70 až 82 sedadel ve třech cestovních třídách.

„Letový řád na lince je nastaven tak, aby cestující mohli pohodlně s jedním přestupem doletět do své cílové destinace. Snadno dostupné se tak stávají místa jako Amsterdam, Brusel, Frankfurt, Paříž, Moskva a spousta dalších evropských měst. S výhodným časovým přestupem si mohou cestující zaletět také do New Yorku, Chicaga, Toronta nebo do Soulu v Jižní Koreji,“ uvedl Stanislav Bujnovský, obchodní ředitel Letiště Ostrava, a.s.

„Jsem moc rád, že se podařilo obnovit pravidelné letecké linky do Varšavy, které byly kvůli covidu-19 přerušeny. Potřebujeme pravidelné letecké pojení s významným mezinárodním dopravním uzlem, který by zlepšil dopravní dostupnost regionu. Jen tak u nás udržíme dnešní investory a přilákáme nové. Pro manažery, obchodníky, vědce, sportovce i turisty prostě potřebujeme pravidelné letecké spojení do destinace, ze které je možné se dostat do celého světa. Varšava takovým místem bezesporu je a s plánovaným rozvojem nového letiště její význam ještě poroste. Díky spojení s varšavským hubem získají cestující z Ostravy přístup k více než 80 destinacím,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Letenky na linku Ostrava-Varšava jsou dostupné ve všech prodejních kanálech, mimo jiné na webových stránkách www.lot.com, v kontaktních centrech LOT, kancelářích LOT Travel a v cestovních agenturách.