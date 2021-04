Nájemce, jímž byla olomoucká firma Rest Wood, opakované lockdowny neustál. S podnikáním končí. Jednatelka společnosti Jitka Holánová potvrdila zpravodajskému webu ikrnov.cz, že důvodem kromě koronakrize byl vysoký nájem i provozní náklady.

„Už přes léto jsme se nemohli vzpamatovat z jarní krize, a tržby dosahovaly sotva padesáti procent normálu. Navíc jsem v červenci vážně onemocněla. Snažili jsme se to s personálem všechno ustát, ale dařilo se to čím dál hůř,“ uvedla Jitka Holánová pro ikrnov.cz.

Ještě v září existoval plán, jak situaci zachránit prodejem celé společnosti zkušenému zájemci z branže, který by v provozu restaurantu plynule pokračoval. Tuto poslední naději však sfoukla další vlna kovidu a nouzový stav. V takové atmosféře zájemce od koupě ustoupil.

„Přála bych městu Krnov, aby brzy našlo někoho, kdo provoz rychle obnoví a přitom zachová ten krásný interiér. Jsem však skeptická. Kromě vysokého nájemného, asi 50 tisíc měsíčně, jsou v prostorách také vysoké měsíční energetické náklady - 25 tisíc za elektřinu a 7 tisíc za plyn. Navíc taková restaurace potřebuje skutečně mnoho personálu. My jsme měli v největším frmolu až 15 zaměstnanců. To jsou náklady, do kterých se v této nejisté době nikdo nepohrne,“ okomentovala paní Holánová perspektivu tohoto podniku, se kterým má město pořád nějaké problémy.

Když zkrachoval předchozí nájemce, zůstal objekt tři roky zavřený. Na začátku spolupráce města s firmou Rest Wood v roce 2014 za ni vystupoval gastroexpert Miroslav Horák známý z televizního pořadu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. Měl smělé vize a velké plány, co by mělo na krnovskou restauraci postupně navazovat: televizní studio, které natáčí gastronomické pořady, vinárna, pekárna, jogurtárna, bourárna masa, cukrárna nebo svatební agentura. Počítal s tím, že Krnované jako první otestují pokrmy, které zde budeme vymýšlet, vařit a vyrábět. Počítáme například s napojením na projekt firmy Taneco, který je založený na rybí farmě propojené s akvaponickou pěstírnou zeleniny.

Secesní interiér kavárny si pochvaloval herec a architekt David Vávra, když v cyklu Šumná města v roce 1999 zavítal do Krnova. V kavárně se také natáčely filmy z dob první republiky, například Konto separato. Pro město Krnov jako majitele radnice je nejtěžší přilákat provozovatele obrovské a nákladné kavárny různými pobídkami, ale současně při tom nevytvořit nekalou konkurenci ostatním krnovským podnikatelům v gastronomii, kteří na krnovském náměstí srovnatelné zvýhodnění nemají.