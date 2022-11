Tým musí v časovém limitu splnit zadání, které připravuje Hospodářská komora. Většinou jde o to vymyslet, poskládat, naprogramovat a rozpohybovat něco funkčního ze stavebnice Merkur. Rychlost je jen jedním z hodnocených kritérií. Do pomocného hodnocení může promluvit třeba pořádek na stole a organizace práce.

Hrůzy války na Ukrajině viděla místostarostka na vlastní oči. Přivezla pomoc

„Nejde jen o zručnost, ale o celkové myšlení, jak všechno propojit, aby to správně fungovalo. Úspěch není jen v šikovných rukách, ale hlavně v myšlení a sehranosti týmu, který tvoří děti i dospělí, odborníci, úplní začátečníci i pokročilí. Tým tvoří zástupce firmy, pedagog střední školy se třemi studenty a učitel základní školy se třemi žáky. Generační rozpětí vyžaduje, aby v této sestavě něco natrénovali už před soutěží. Aby se seznámili a věděli, zda se jeden na druhého může spolehnout. Je radost se dívat s jakým zaujetím do toho všichni jdou,“ chválil soutěžící Květoslav Bašista, který je majitelem hostitelské firmy Bašista a také zástupcem Okresní hospodářské komory Bruntál (OHK).

Úspěch týmu v Praze

„Když jsme začínali, jen samotný Krnov měl v soutěži pět škol a v Bruntálu byl podobný zájem. Fungovalo to tak, že firma a střední škola si mohla vybrat, kterou základní školu přibere do týmu,“ ohlédl se Bašista za počátky soutěže. Tým učitelů, žáků a studentů pod vedením firmy Bašista už v minulosti vyhrál nejen krajské kolo, ale nakonec také v Praze zvítězil i v celostátním kole T-Profi, kde bylo 14 nejlepších týmů za 14 krajů. „Žáci a studenti z Bruntálska tehdy vyhráli suverénním způsobem. Limit byl tři hodiny, ale oni úkol zvládli za 2,5 hodiny. Ostatní týmy jim chodily koukat přes rameno, jak to dělají,“ dodal Bašista.

Nevidět neznamená nevnímat. Výstava nevidomého fotografa Lichoočka v Bruntále

Na loňský ročník rád vzpomíná Martin Jargaš, zástupce ředitele pro pedagogickou výchovu Střední školy průmyslové Krnov. „V březnu 2022 jsme pozvali žáky Základní školy Jednička Krnov, abychom se seznámili. Tým byl sestaven ze tří žáků 5 třídy a tří studentů v druháku střední školy. Naši školu zastupovali dva mechatronici Michal Novák, Tadeáš Ryp a jeden ajťák Ondřej Butora. Kapitán byl zástupce firmy Aspec. Druhý tým zastřešovala firma Bašista. Ten se skládal z našich žáků troniků - Maxim Dlabola, Šimon Nevola, Petr Němec,“ vyjmenoval Jargaš.

VIDEO: Kousek od hranic. Slovenské termály nebývají levné, tyhle jsou ale zdarma

Kromě samotné soutěže to byla pro OHK Bruntál také příležitost popovídat si s pedagogy, jak u nich na školách fungují poradci pro volbu budoucího povolání. OHK pro ně dělá takzvané vzdělávací mapy. "Je v nich seznam firem a profesí, které potřebují. Jsou tam veškeré informace, aby si děti základních škol a jejich rodiče dokázali udělat představu o uplatnění různých profesí v praxi. Chceme, aby se zorientovali, jaké školy a firmy v okrese Bruntál vlastně máme," popsal Bašista další formu komunikace firem s rodinami místních dětí, které jsou potenciálně jejich budoucími zaměstnanci.