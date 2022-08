Jedna havarovaná jednotka řady 680 dál komplikuje provoz Českých drah. Dopravci chybí záloha a kvůli plánovaným údržbám jednotek musí na výkony označované v jízdním řádu jako SuperCity nasazovat i klasické soupravy. Půjde přitom zjevně o situaci, která potrvá ještě několik měsíců, možná i let.

Aktuálně je do 8. srpna je nasazena náhradní souprava na spoje 509/500. Změna je zanesena ve vyhledávači spojení a vlak jede v kategorii InterCity s povinnou rezervací. „Náhradní souprava jede z důvodu plánované údržby na jednotce 680.001, na které probíhá předepsaná tlaková zkouška,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

V Bohumíně se srazilo pendolino s posunovou lokomotivou. Strojvedoucí nepřežil

České dráhy mají nyní namísto sedmi jednotek k dispozici jen šest. Nemají tak zálohu. „Stejný počet je turnusován, může tak docházet v případě závady nebo mimořádné údržby na některém z pendolin k nasazení náhradní soupravy. O případných změnách co nejdříve informujeme na našem webu nebo v rámci úpravy jízdních řádů,“ dodal.

Převoz dalších částí

V sobotu takto zažili nezvyklou situaci cestující u vlaku SC243 Košičan, kdy kvůli chybějící jednotce musely České dráhy nasadit jako náhradu zdvojenou soupravu jednotek CityElefant.

Osud havarované jednotky zůstává nejasný. „Chystá se převoz zbývajících dvou vozů z Bohumína do Prahy a návštěvu odborníků z Alstomu očekáváme po prázdninách,“ uvedl Šťáhlavský. Původně dopravce uváděl, že prohlídka techniků z Alstomu, zda jde jednotku opravit, proběhne do konce července. O budoucnosti jednotky má rozhodnout vedení Českých drah poté, co se k možnostem opravy vyjádří Alstom. České dráhy zatím mluví o nákladech zhruba 150 milionů korun.

Provoz na trati v Bohumíně je po nehodě pendolina plně obnoven

České dráhy už jednou nechaly v Alstomu opravit pendolino poškozené po velké nehodě. Oprava jednotky z nehody ve Studénce v roce 2015 vyšla na 210 milionů korun. Opravu výrazně komplikuje skutečnost, že se již tento model dávno sériově nevyrábí a jde v podstatě o výrobu na zakázku. Ke zvažování, zda si pendolino nechat opravit, nebo je vyřadit, je potřeba připočítat i instalaci ETCS, do jedné soupravy vyjde na 59 milionů korun. Jednotky nejsou pojištěné.

Nehoda se stala na konci června, její příčiny jsou předmětem vyšetřování. Pendolino projelo kolem návěstidla zakazujícího jízdu a vjelo tak do postavené posunové cesty lokomotivě. Došlo k rozřezu výhybky a vykolejení čtyřmi nápravami. Zahynul strojvedoucí pendolina, na lokomotivě byli zraněni čtyři zaměstnanci ČD Cargo.