Kdo se neválí doma na gauči, určitě to zná. Ať přijdete v Ostravě, a nejen v metropoli, kamkoli, není problém zaslechnout polštinu. Symbióza Čechů a Poláků funguje obousměrně a do Ostravy přináší nesmírně důležitý finanční zisk.

„V předcovidových letech u nás činil podíl polských návštěvníků čtyřicet procent, nyní to zatím tak výrazné není, začínají se však vracet a je to výrazně lepší než během covidu,“ řekla Deníku mluvčí ostravské zoo, jedné z nejoblíbenějších regionálních atrakcí Poláků, Šárka Nováková. Pro zoologickou zahradu byl navíc rok 2019 s více než 580 tisíci návštěvníky rekordní (stejně jako návštěvnost celého kraje), polský podíl v zoo tehdy činil asi 232 tisíc lidí.

Kampaň u sousedů

A Poláka to táhne i do Dolních Vítkovic, kde ve Světě techniky a U6 sázejí především na vzdělávání zábavnou formou. I přesto byl podíl severních sousedů nezanedbatelný.

„Provádíme tímto směrem aktivní marketingovou politiku a chodíme propagovat Dolní Vítkovice do polských škol, také proto je u nás v některé dny ve Světě techniky a U6 až 15 procent polských návštěvníků, tedy těch dětských,“ okomentoval téma ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina, podle něhož je však potenciál ještě vyšší. „Jejich podíl totiž stále není na takové úrovni jako v roce 2019.“

O velmi silném potenciálu našich severních sousedů ví i jednatel agentury Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela. „Statisticky nedokážeme zohlednit ty, kteří do regionu přijedou autem, na otočku bez ubytování či využijí služeb typu Airbnb, ale pro Poláky jsme oblíbenou destinací,“ přikyvuje Koudela.

Krajská agentura, již velí, čerpá údaje ze statistického úřadu a vychází přitom z údajů hromadných ubytovacích zařízení – metodiky, podle níž se určuje návštěvnost krajů.

„Z dat vyplývá, že zatímco jiné kraje v roce 2022 mnohdy strádaly, návštěvnost našeho kraje doposud stoupala a byla dokonce vyšší než v rekordním předcovidovém roce,“ sdělil Koudela. Polských návštěvníků sice za druhý kvartál ještě nebylo tolik, nicméně rychle se vracejí (informace za třetí kvartál letošního roku budou až v listopadu, pozn. red.). Jejich nejoblíbenějšími destinacemi jsou Ostravsko a s odstupem Beskydy-Valašsko.

Restaurace: skoro polovina Poláků

Návštěvnost regionu a Ostravy polskými sousedy notně kvitují zejména restauratéři. „Poláci jsou u nás velmi vážená část hostů. Jsou velmi senzibilní, mimo sezonu u nás tvoří do deseti procent hostů, od května do konce prázdnin hned čtyřicet. Velmi vítanou a důležitou měrou přispívají k našemu chodu, a to i markantním spropitným,“ uvedl Lukáš Chlebovský, ostravský provozovatel sítě italských restaurací Pizza Coloseum. Přitom mimo sezonu je tam podíl všech cizinců obecně do dvaceti procent.

Tatáž čísla, avšak bez sezonního ohraničení, tasí i provozní restaurace Slezska P.U.O.R. Martin Košťál. „Podíl Poláků dokážu zhodnotit spíše pocitově než podle dat. Přes týden, nemají-li svátek, je jich nepatrně, nanejvýš deset procent, nicméně o víkendech jejich podíl činí kolem čtyřiceti procent. Nejčastěji chodívají v obědové časy, kdy k nám celé rodiny míří ze zoo a dalších míst, kam vyrážejí za turismem a kulturou,“ hodnotí Košťál.

Obdobná je situace například v oblíbené plzeňské restauraci U Rady v centru Ostravy, kde polština mnohdy zaznívá téměř od každého stolu. A velmi podobné je to ze zkušenosti Deníku i v restauraci Stará kuželna ve Slezské Ostravě.

O zájmu z Polska ví i Petr Jonáš, spolumajitel HogoFogo Bistra, kde přitom mají o víkendech zavřeno. „Nicméně když mají Poláci v týdnu státní svátek, okamžitě nám stoupne počet hostů nejméně o padesát procent. Máme proto dopředu vypsány polské svátky, ať jsme na ten nával připraveni a posílíme síly na place,“ přibližuje „polskou strategii“ Petr Jonáš. Polští hosté jsou podle něj rozhodně rozeznatelní nejen mluvou.

„Z hlediska přání a potřeb dost upřednostňují českou kuchyni a milují především smažený sýr. Spropitné u nich nebývá moc zvykem, ale vážíme si každého. Jsou to usměvaví a příjemní hosté,“ říká spolumajitel známého bistra z centra Ostravy. Smažák, byť jej restaurace nenabízí, by si prý Poláci dali nejraději i v Pizza Coloseum.

Počet ubytovaných Poláků v Moravskoslezském kraji

2. kvartál 2018: 10 946 (45 241 za celý rok)*

2. kvartál 2019: 11 325

2. kvartál 2020: 534

2. kvartál 2021: 1 642

2. kvartál 2022: 9 535

*Zdroj dat: Moravian-Silesian Tourism

Život v polském příhraničí a jeho blízkosti přináší ovoce. Češi míří do Polska za levnými nákupy, Poláci zase k nám za zábavou.

Své o tom ví nejen provozovatelé místních atrakcí jako je zoologická zahrada či Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic, ale i restauratéři. Naštěstí i v těžkých časech Poláci nezapomínají na zábavu a tak drží naše podnikatele nad hladinou ve chvílích, kdy toho mnoha Čechům v peněženkách na radovánky nezbývá. A bohužel to také přináší kontrast v tom, jak se polská vláda na rozdíl od té české, snaží ve své zemi pomáhat.

Opravdu na toto zjištění stačí vyrazit třeba do Biedronky či na polské benzinové pumpy. Rozdíly v cenách jsou tak markantní, že se pomalu zvyšuje i vzdálenost, z jaké se vyplatí do Polska jet. A tak si vlastně vzájemně v příhraničí pomáháme. Polští podnikatelé vydělají na rostoucích tržbách a čeští provozovatelé atrakcí a restaurací jim to mohou oplatit zábavou. A vydělají taky.